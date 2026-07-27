Stars Kris Jenner erinnert zum 92. Geburtstag an ihre verstorbene Mutter

Kris Jenner - AVALON - Los Angeles - April - 2024 - Breakthrough Prize BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.07.2026, 10:00 Uhr

Kris Jenner hat ihrer Mutter an deren 92. Geburtstag mit einer bewegenden Würdigung gedacht.

Das Oberhaupt der Kardashian-Familie hatte Anfang dieses Monats bekannt gegeben, dass ihre Mutter Mary Jo, bekannt als MJ, verstorben sei. Am Sonntag, dem 26. Juli 2026, nutzte sie ihre Instagram-Seite, um den besonderen Anlass zu begehen. Zu zahlreichen Bildern ihrer verstorbenen Mutter schrieb Kris: „Alles Gute zum Geburtstag im Himmel, Mommy. Ich liebe dich.“

Auch Kris‘ Tochter Kim Kardashian gedachte ihrer Großmutter an deren Geburtstag. Sie teilte ebenfalls eine Reihe von Fotos und schrieb: „Alles Gute zum 92. Geburtstag im Himmel, Grandma! Es ist erst eine Woche her, aber wow, wie viel ich in dieser Woche über dich gelernt habe, während ich mit Mom all deine Sachen durchgesehen habe, war wunderschön! Ich dachte, ich wüsste bereits alles!“ Kim fügte hinzu, all das, was sie in der vergangenen Woche über MJ erfahren habe, lasse sie ihre verstorbene Großmutter „noch mehr respektieren und lieben, falls das überhaupt möglich ist“. Sie schloss mit den Worten: „Ich vermisse dich wie verrückt und liebe dich unendlich, meine süße Grandma MJ.“

Auch Kims Schwester Kourtney nutzte den Anlass für eine Würdigung von MJ. Sie teilte auf Instagram Bilder von sich und ihrer Großmutter aus verschiedenen Jahren und schrieb: „Meine Grandma MJ. Es gibt nicht einmal die richtigen Worte, mit denen ich irgendjemandem von ihr und mir erzählen oder sie wirklich beschreiben und alles einfangen könnte, weil es einfach ein so besonderes Gefühl ist, das tief in dem verankert ist, wer ich bin – in meiner gesamten Kindheit und meinem ganzen Leben.“ Ihre Oma sei für sie Halloween, Weihnachten, der Ozean, eine Tasse Tee und Lebkuchen und „einfach das wärmste Gefühl der Welt“. Sie erklärte weiter, sie sei „so dankbar“, ihre Großmutter gehabt zu haben, dafür, „wie sie mich liebte und dass sie ein sicherer Ort für mich war“. Sie fügte hinzu: „Ich werde es vermissen, all die Geschichten über ihr fabelhaftes Leben zu hören.“

Kris hatte den Tod ihrer Mutter am 16. Juli in einem emotionalen Instagram-Beitrag bekannt gegeben. Weitere Einzelheiten zur Todesursache wurden bislang jedoch nicht veröffentlicht. MJ hatte eine enge Beziehung zu Kris sowie zu ihren Enkel- und Urenkelkindern und war häufig in den Reality-TV-Sendungen der Familie zu sehen.