Politiker starb im Dezember 2023 Krebsdiagnose 2006: Man sah Schäuble nicht an, „wie krank er war“

Wolfgang Schäuble verstarb im Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren. (hub/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 09:52 Uhr

Wolfgang Schäuble starb im Dezember 2023. Nun wurde bekannt, dass der Spitzenpolitiker 17 Jahre lang gegen eine Krebserkrankung kämpfte, ohne dass die Öffentlichkeit davon etwas mitbekommen hat.

Wolfgang Schäuble (1942-2023), der im Dezember 2023 im Alter von 81 Jahren verstorben ist, erhielt die Diagnose Krebs bereits im Jahr 2006. Das hat die Tochter des Spitzenpolitikers, Christine Strobl (52), nun "Bild am Sonntag" gesagt. Strobl verriet zudem über die Erkrankung ihres Vaters: "Vor acht Jahren stand dann fest, dass sein ganzer Körper voller Metastasen ist." Von der Krankheit haben laut der Zeitung nur Familie und die allerengsten Freunde gewusst.

Schäuble, der seit einem Attentat auf ihn im Jahr 1990 querschnittsgelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen war, hielt seine gesundheitlichen Probleme stets privat. Seiner Tochter zufolge sei sein jahrzehntelanges Gelähmtsein das am wenigsten Schlimmste gewesen. "Viel krasser sind die Folgeerscheinungen: Harnweg, Lunge, Wundliegen. Menschen mit einer so starken Behinderung wie Papa sie hatte, werden oft gar nicht alt, da der Körper massiv beeinträchtigt ist", sagte sie der "BamS" weiter. Trotzdem hat Schäuble stets weiter gearbeitet. "Er war bis zum letzten Tag hellwach und intellektuell voll da. Man sah ihm nicht an, wie krank er war", so Strobl.

Lange Karriere in der Politik

Der CDU-Mann war über 50 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestags. Er war Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramts unter Kanzler Helmut Kohl (1930-2017), Innenminister (im Kabinett Kohl und Kabinett Merkel), Finanzminister unter Kanzlerin Angela Merkel (69). Wolfgang Schäuble führte zudem als Fraktionschef und Bundesvorsitzender die CDU und war Bundestagspräsident.

Wolfgang Schäuble starb am 26. Dezember 2023 in seiner Wahlheimat Offenburg im Alter von 81 Jahren. Am 5. Januar 2024 wurde Schäuble nach einem Trauergottesdienst in der Offenburger Evangelischen Stadtkirche auf dem dortigen Waldbachfriedhof beigesetzt. Zu seinem Vermächtnis gehört sein Buch "Erinnerungen: Mein Leben in der Politik", das am heutigen 8. April erscheint.