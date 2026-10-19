Stars Krebskranke Patrice Aminati leidet unter ‚erdrückenden Nebenwirkungen‘

Patrice Aminati - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 14:00 Uhr

Die Influencerin leidet an schwarzem Hautkrebs. Ihrer Instagram-Community berichtete sie nun von einer besonders schlimmen Nacht.

Patrice Aminati teilt ein trauriges Gesundheits-Update.

Seit April 2023 kämpft die Influencerin gegen schwarzen Hautkrebs, der inzwischen als unheilbar gilt. Die 31-Jährige wird palliativ behandelt und spricht in den sozialen Medien offen über die Belastungen ihrer Erkrankung. Nun berichtete sie von einer Nacht, in der sie kaum ein Auge zubekam. In der Nacht zum Sonntag (18. Oktober) veröffentlichte Patrice eine Instagram-Story, die ihre schwierige Situation verdeutlichte.

Um 2.58 Uhr teilte sie das Foto einer brennenden Kerze in einem abgedunkelten Raum. Dazu schrieb die Mutter einer Tochter: „Erdrückende Nebenwirkungen lassen den Körper nicht zur Ruhe kommen. Schmerzen. Angst.“ Mit den Worten „Und dann wieder …“ machte Patrice deutlich, dass solche Nächte für sie keine Ausnahme sind. Trotz der körperlichen und seelischen Belastung versucht die Moderatorin, sich an positiven Erlebnissen festzuhalten. „Aushalten. Durchhalten“, fasste sie ihre Haltung zusammen. Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig es sei, schöne Erinnerungen zu sammeln, an denen sie sich in schwierigen Stunden orientieren könne.

Am Sonntagabend rückte dann ein anderer Moment in den Vordergrund: Patrice kam mit ihrer Familie zusammen, um Kerzen anzuzünden und gemeinsam zu beten. In einer weiteren Instagram-Story schrieb sie am Montagmorgen (19. Oktober): „Gestern Abend standen wir als Familie Hand in Hand, haben Kerzen angezündet und für Gesundheit, Kraft und Hoffnung für all unsere Lieben gebetet, die gerade einen schweren Weg gehen.“ Mit ihrer Botschaft wandte sich Patrice auch an ihre Follower und wünschte ihnen eine friedliche Woche, in der sie sich „behütet und beschützt“ fühlen sollten. Wer genau an dem Gebet teilnahm, verriet der Star nicht.