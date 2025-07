Stars Krebsvorstufe: Vanessa Mai spricht offen über ihre Diagnose

Vanessa Mai at About You bei LeGer Cannes May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 14:00 Uhr

Schock für die Schlagersängerin: Sie musste sich einer ambulanten Operation unterziehen.

Vanessa Mai enthüllt, dass bei ihr eine Krebsvorstufe diagnostiziert wurde.

Die Schlagersängerin erfuhr nach einer Vorsorgeuntersuchung, dass krankes Gewebe in ihrem Körper entdeckt worden war. „Meine Frauenärztin begann das Gespräch mit den Worten: ‚Fahren Sie gerade Auto? Wenn ja, dann halten Sie bitte kurz an.‘ Da wusste ich, dass jetzt etwas Ernstes kommt“, offenbarte sie im Interview mit ‚Bild‘.

Ihre Reaktion auf die Hiobsbotschaft fiel jedoch anders aus, als man in dieser Situation erwarten würde. „Ich war – so merkwürdig das klingt – sogar erleichtert. Es war kein Krebs. ‚Nur‘ eine Vorstufe“, gestand sie. Die ehemalige Wolkenfrei-Sängerin habe „Glück im Unglück“ gehabt, die Diagnose so früh erhalten zu haben.

Anschließend wurde Vanessa Mai ambulant operiert, um das betroffene Gewebe zu entfernen. Mittlerweile geht die Musikerin alle sechs Monate zur Kontrolle. Trotzdem verschwindet die Angst nie. „Kurz vor jedem Kontrolltermin sind die Gedanken natürlich wieder da: ‚Was, wenn es zurückkommt?'“, erzählte sie.

Ausgelöst wurde die Diagnose durch eine Infektion mit humanen Papillomaviren (HPV), die zu Gebärmutterhalskrebs führen können. Die ‚Wolke 7‘-Interpretin will nun anderen Betroffenen helfen. Mit der Initiative ‚Entschieden gegen Krebs‘ macht sie auf das wichtige Thema aufmerksam. In einem Instagram-Video erklärte Vanessa Mai sichtlich emotional: „Wäre ich nicht zur Vorsorge gegangen, wäre meine Geschichte vielleicht anders gelaufen.“ Außerdem ermutigte sie ihre Community dazu, Fragen zu stellen. „Ihr habt nur diesen einen Körper. Informiert euch und trefft präventive Entscheidungen“, so der Schlagerstar.