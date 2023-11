Stars Kris Jenner: Liebeserklärung an Corey Gamble

Kris Jenner attends The 2022 Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2023, 14:47 Uhr

Die 68-jährige Unternehmerin gratuliert ihrem 43-jährigen Partner zum Geburtstag.

Kris Jenner veröffentlicht eine süße Liebeserklärung an Corey Gamble.

Der langjährige Partner der Momagerin feierte vor wenigen Tagen seinen 43. Geburtstag. Zu diesem Anlass ließ es sich die 68-Jährige nicht nehmen, ihrem Liebsten auf Instagram zu seinem Jahrestag zu gratulieren. In ihrem Post schrieb Kris: „Happy Birthday an meinen großartigen Mann Corey Gamble! Danke für alles, was du in mein Leben bringst und für die Art, wie du mich liebst. Ich liebe es, zusammen wunderschöne Erinnerungen zu schaffen und ich wünsche dir ein Jahr voller Glück, Gesundheit und Magie.“

Der ‚The Kardashians‘-Star traf seinen späteren Partner bei der Geburtstagsfeier eines gemeinsamen Freundes. Seit 2014 sind Kris und Corey ein Paar. Über den Geschäftsmann sagte die Mutter von Kim Kardashian vor einer Weile gegenüber ‚PEOPLE‘: „Ich finde Corey super. Er ist ein großartiger Typ. Er unterstützt mich und er hat Ahnung von einer Menge Sachen. Er weiß viel über die Dinge, an denen ich arbeite und er hilft mir dabei, meine Entscheidungen zu überdenken. Er ist eine großartige Person, wenn man etwas durchsprechen möchte. Ich liebe seinen Blick auf die Dinge.“