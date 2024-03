Stars Kristen Stewart: Keine Lust mehr auf schlechte Intim-Szenen

Kristen Stewart - Los Angeles Premiere - Love Lies Bleeding - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2024, 10:00 Uhr

Kristen Stewart hat es satt, unrealistische Sexszenen in Filmen zu sehen.

Die 33-jährige Schauspielerin ist stolz auf die intimen Momente, die sie mit ihrem Co-Star Katy O’Brian in ihrem neuen Film ‚Love Lies Bleeding‘ teilt, weil sie das Gefühl hat, dass sie „wörtlicher“ und weniger falsch und mechanisch sind als das, was dem Publikum normalerweise gezeigt wird.

Gegenüber ‚NBC News‘ sagte sie: „Das Allerwelts-Ding mit simuliertem Sex ist so langweilig und es ist, als hätten Schauspieler dieses Standard-Ding, bei dem sie sagen: ‚Okay, wir sollen jetzt rummachen und Sex haben.‘ Das ist einfach nicht die Art und Weise, wie Menschen Sex haben, und ich habe es so satt, das zu sehen. Die Details wirklich auf den Punkt zu bringen und mehr über die körperliche Erfahrung zu sprechen, als sie überhaupt zu sehen, sie zu verbalisieren, miteinander zu sprechen, den Raum zu teilen, es nicht in eine Menge verschiedener Einstellungen zu zerschneiden, fühlte sich an wie… Es war wirklich schön, ein Erlebnis zu bieten, das buchstäblich und nicht künstlich war.“

Katy hofft ebenfalls, dass die Szenen die Zuschauer dazu ermutigen, offener mit ihren eigenen Partnern umzugehen. In dem gemeinsamen Interview mit Kristen fügte sie hinzu: „Wenn jemand etwas aus diesem Film mitnimmt, dann ist es, seinen Partner zu fragen, was er mag. Das sieht man in keinem Film.“ Die beiden hatten einen Intimitätskoordinator, der die Dreharbeiten der Szenen überwachte, die sie im Vorfeld ausführlich besprochen hatten. Katy sagte: „Es war ein bisschen so, als ob man dort ankam und sah, wie albern die Theatralik war, es nahm eine Menge Druck weg, und natürlich arbeiteten wir mit einem Intimitätskoordinator und allem, und wir sprachen über die Szenen und Komfortzonen.“