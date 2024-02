Stars Kristen Stewart: Sie hat Angst vor Geburten

Dylan Meyer and Kristen Stewart - CHANEL And Charles Finch Pre-Oscar Awards Dinner 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 10:00 Uhr

Kristen Stewart kann es kaum erwarten, mit ihrer Verlobten Dylan Meyer Eltern zu werden, gibt aber zu, dass sie Angst vor der Geburt hat.

Die 33-jährige ehemalige ‚Twilight‘-Darstellerin und die 36-jährige Drehbuchautorin und Schauspielerin, die seit 2021 verlobt sind, sollen mit „Vorbereitungen dafür, wie sie schwanger werden könnten“ beschäftigt sein. Das Paar hat laut Rolling Stone die Möglichkeit diskutiert, die „Embryonen der jeweils anderen“ auszutragen.

Über die Babypläne des Paares sagte Kristen dem Magazin: „Ich weiß nicht, wie meine Familie aussehen wird, aber es gibt keine Möglichkeit, dass ich nicht anfange, Kinder zu bekommen. Und im Idealfall sage ich irgendwann bald: ‚Ich will ein Kind haben.‘ Ich wünsche mir wirklich, dass das passiert.“ Die ‚Spencer‘-Schauspielerin steht aber beim Baby-Thema noch vor einer großen Hürde. Zwar hat sie keine Angst davor, schwanger zu sein, aber allein der Gedanke an die Geburt lässt bei ihr den Angstschweiß ausbrechen. Kristen sagte: „Ich habe keine Angst davor, schwanger zu sein. Ich habe keine Angst davor, ein Kind zu bekommen. Aber ich habe solche Angst vor der Geburt, es ist verrückt. Warst du jemals auf Drogen, bei denen du plötzlich auf Händen und Knien sein musstest? Ich hasse das. Ich meine, ich rauche viel Gras – ich behandle mich offensichtlich selbst – aber ich mag keine harten Drogen. Und ich habe es versucht – eine ganze Menge. Ich kann einfach nicht damit umgehen.“

Was die Hochzeit des Paares betrifft, so sehen sie für sich keine große Zeremonie. Kristen sagte: „Wir werden es wahrscheinlich bald tun. Wir sind nur damit beschäftigt, Filme zu machen, weil sie unsere Babys sind.“ An anderer Stelle gab Kristen zu, dass sie es seltsam und nervig finde, noch immer nach ihrer Beziehung zu ihrem ‚Twilight‘-Co-Star Robert Pattinson (37) gefragt zu werden, von dem sie sich bereits 2013 getrennt hat. Sie sagte: „Rob und ich können nicht einfach darüber reden, weil es seltsam ist. Es fühlt sich an, als würden alle immer wieder fragen – ich meine buchstäblich seit Jahrzehnten.“