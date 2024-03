96. Academy Awards am 10. März Jennifer Lawrence und weitere Stars proben für die Oscars In Hollywood laufen die letzten Vorbereitungen: Am Tag vor der Verleihung der 96. Academy Awards haben die berühmten Laudatorinnen und Laudatoren auf der Bühne geprobt – darunter Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth oder Issa Rae. Auch eine kleine „Beetlejuice“-Reunion gab es.