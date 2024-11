Stars Kristin Cavallari: Wegen ihrer Beziehung mit Nick Lachey verlor sie Vertrauen in einige Leute

Kristin Cavallari - The Art of Elysium 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2024, 14:00 Uhr

Kristin Cavallari erzählte, dass sie „das Vertrauen in einige Leute“ während ihrer Beziehung mit Nick Lachey verloren habe.

Der 37-jährige Reality-Star begann Ende der 2000er kurz nach Nicks Trennung von Jessica Simpson eine intensive Beziehung mit dem 51-jährigen 98 Degrees-Sänger.

Kristin verriet jetzt, dass die ganze Sache „wild“ geworden sei, als Lacheys Ex-Frau damit anfing, sie zu beschuldigen, ihren Stil zu stehlen. In ihrem Podcast ,Let’s Be Honest‘ sagte Cavallari: „Das war eine wilde Zeit in meinem Leben, denn ich war über Nacht auf dem Cover jeder Boulevardzeitung zu sehen. So viele Paparazzi haben jede meiner Bewegungen verfolgt und haben vor meinem Haus auf mich gewartet. Er hatte sich gerade von Jessica Simpson scheiden lassen. Das war also das Größte im Jahr 2006. Es ist eine wilde Fahrt gewesen. Es gibt so ungefähr vier verdammte Posen, die man auf einem roten Teppich machen kann. Meine Hand auf der Hüfte? Du glaubst, ich klaue deine Posen? Also, was bitte? Weil ich echt damit begann, das Vertrauen in einige Leute zu verlieren.“ Der ehemalige ,Laguna Beach‘-Star war nur für kurze Zeit mit Nick zusammen, der heute mit Vanessa Lachey verheiratet ist, und hatte schließlich mit ihrem Ex-Ehemann Jay Cutler die Kinder Camden (12), Jaxon (10) und Saylor (9).