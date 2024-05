Sogar Ricky Gervais mischt mit Kultserie „The Office“ bekommt eine Neufassung

Steve Carell (M.) in der ursprünglichen "The Office"-Serie aus den USA. (dr/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 12:27 Uhr

Die US-Variante von "The Office" mit Steve Carell kommt zurück. Zwar ohne den Star-Komiker und neuem Setting setzt die vom NBC-Streamingdienst Peacock in Auftrag gegebene Mockumentary dennoch im gleichen Universum an. Im Juli starten die Dreharbeiten.

In den USA geht es weiter mit einer neuen Version der Erfolgsserie "The Office". Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, ist die Neufassung vom NBC-Streamingdienst Peacock in Auftrag gegeben worden. Dabei handele es sich dem Artikel zufolge nicht um einen klassischen Reboot oder ein Spin-off, sondern um eine neue Mockumentary-Serie mit komplett neuer Besetzung, die allerdings im identischen Universum wie die Ur-Serie spielt. An der Neufassung würde demnach schon seit Ende 2024 gearbeitet.

Video News

Laut einem offiziellen Statement, das "Variety" vorliegt, gehe es in der neuen Serie um eine "sterbende, historische Zeitung im Mittleren Westen", dessen Verleger versucht, mit einem Dokumentar-Filmteam sein Produkt zu retten. Die Dreharbeiten sollen im Juli beginnen, als Hauptdarsteller sind der irische Schauspieler Domhnall Gleeson (40) und dessen italienische Kollegin Sabrina Impacciatore (56) im Gespräch.

Auch Ricky Gervais mischt wieder mit

In einem Statement eines NBC-Sendersprechers heißt es, dass mit der Serie eine neue Generation an Fans des Formats aufgebaut werden soll. Der alte "The Office"-Showrunner Greg Daniels (60) wird auch die neue Serie entwickeln und gemeinsam mit Michael Koman (47) als ausführender Produzent fungieren. Auch Kult-Comedian Ricky Gervais (62) und Stephen Merchant (49), die das britische Original aus der Taufe erhoben haben, sind an Bord.

Die Vorgänger-NBC-Serie "The Office" lief von 2005 bis 2013 mit Steve Carell (61) als Hauptdarsteller. Dort begleitete ein fiktives Filmteam die Mitarbeiter der wankenden Papierfabrik Dunder Mifflin. Die britische Originalserie "The Office" lief von 2001 bis 2003 in der BBC und zeigte Ricky Gervais in der Rolle des kauzigen Chefs einer Pier-Großhandelsfirma. In Deutschland basiert die Comedy-Serie "Stromberg" mit Christoph Maria Herbst (58) auf der identischen Idee, spielt jedoch im Umfeld einer Versicherung.