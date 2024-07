Kurz vor Eröffnung der Spiele Paris: Snoop Dogg wird die olympische Fackel tragen

SpotOn News | 23.07.2024, 12:51 Uhr

Neuer Job für US-Rapper Snoop Dogg: Er wird bei den Olympischen Spielen in Paris zum Fackelträger. Nicht seine einzige Aufgabe bei der Sportveranstaltung...

Der amerikanische Rapper Snoop Dogg (52) wird zu den Trägern der olympischen Fackel gehören, die am Freitag (26. Juli) auf ihre letzten Runden vor der Eröffnungsfeier der Spiele in Paris geht. Der Musikstar soll die Fackel laut "Le Monde" durch die Straßen von Saint-Denis tragen, einem Vorort im Norden von Paris, in dem sich das Olympiastadion befindet. Zu den anderen Fackelträgern, die am Freitag in der Stadt erwartet werden, gehören demnach auch die französische Schauspielerin Laetitia Casta (46), der französische Rapper MC Solaar (55) und der ukrainische ehemalige Stabhochspringer Sergej Bubka (60).

Snoop Dogg hat einen weiteren Olympia-Job

Snoop Dogg stammt aus dem Großraum Los Angeles, wo die nächsten Olympischen Sommerspiele 2028 stattfinden werden. Der Rapper wird bei der Sportveranstaltung 2024, die von 26. Juli bis 11. August geht, aber nicht nur als Fackelträger auftreten, er wird auch als Olympia-Kommentator für den US-Fernsehsender NBC arbeiten. Für die Berichterstattung im Rahmen der Primetime-Show auf NBC und Peacock wird der Musiker regelmäßig vor Ort sein.

"Ich bin damit aufgewachsen, die Olympischen Spiele zu sehen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist eine Feier des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Größe", sagte Snoop Dogg in einer Erklärung zu seinem TV-Job. Er fügte hinzu: "Wir werden einige fantastische Wettkämpfe haben, und natürlich werde ich den Snoop-Style in die Veranstaltung einbringen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb anheizen und die Besten zu Gold machen", wird der Musiker zitiert.

Es ist nicht das erste derartige Engagement für Calvin Cordozar Broadus Jr., wie Snoop Dogg bürgerlich heißt. Darauf verwies auch Molly Solomon vom Sender NBC, als sie erklärte: "Snoop ist bereits ein olympischer Goldmedaillen-Kommentator, der bei den Olympischen Spielen in Tokio mit seinem Kommentar zu den Höhepunkten des Dressurwettbewerbs auf Peacock zig Millionen Zuschauer erreichte."