Trend-Accessoire Kuschelige Fellmütze: Dieses stylische Accessoire versüßt den Winter

Fellmützen garantieren warme Ohren im Schnee. (paf/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 11:26 Uhr

Der Winter geht im Januar in die nächste Runde und ruft einen neuen Fashion-Trend auf den Plan: Fellmützen sorgen dafür, dass Modefans auch im Schnee nicht frieren.

Noch lange sind keine steigenden Temperaturen oder ein Ende der Skisaison in Sicht. Darüber freuen sich einige Modebegeisterte und holen ihre Fellmützen aus dem Schrank. Neben Pufferjacken und Mänteln sind es diesen Winter die stylischen Hüte, die uns warm halten.

Doppelt hält besser

Was passt am besten zu einer Fellmütze als ein weiteres Pelz-Teil? Mode-Influencerin Teresa Ganser machte sich in einem dunkelbraunen Kuschel-Hut und einem braunen Fellmantel zu einem Dinner auf. Nicht nur die Fell-Pieces, auch ihre langen Handschuhe und ihre schwarzen Moon Boots kamen der Content Creatorin in der Kälte zugute. Noch glamouröser machte ihre gesteppte Crossbody-Bag mit goldener Schnalle den winterlichen Look.

Ab in den Schnee!

Auch Fashion-Influencerin Kezia Rose Cook hat Gefallen an dem Trend gefunden. Mitten im Schnee posierte sie für einige Instagram-Schnappschüsse in einer hellbraunen Fellmütze, zu dem sie ein Ski-Outfit stylte. Das Accessoire ergänzte sie um einen enganliegenden Pullover und schwarze Leggings. Auch an den Händen dürfte die Influencerin nicht gefroren haben: Schwarze Lederhandschuhe mit Fell an den Handgelenken hielten sie warm.

Schneespaziergang im Two-Tone-Look

Auch Influencerin Lovisa Barkman wappnete sich mit Style gegen den Schnee. Für einen sonnigen Winterspaziergang setzte sie einen schwarzen Fellhut auf, der mit ihren Lederhandschuhen und mit ihrem Maxi Coat matchte. Auf Trittsicherheit im hohen Schnee musste sie ebenfalls nicht verzichten: Ihre cremefarbenen Chelsea Boots verbanden Fashion und Funktion.

Auch diese Mützen liegen im Trend

Wem im Winter besonders kalt ist, entscheidet sich gleich für Fellmützen mit Ohrenklappen. Mit einer weißen Variante der voluminösen Kopfbedeckung und einer blassrosa Pufferjacke trotzte die Mode-Bloggerin Chiara Ferragni (37) den kalten Temperaturen in St. Moritz. Beanies sind ebenso eine stylische Wahl für den Winter, wie sie in einem anderen Foto der Bilderreihe zeigte. Dagegen sorgen flauschige Ohrenschützer dafür, dass die Frisur auch nach dem Absetzen noch perfekt sitzt.