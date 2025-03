Stars Heidi Klum: Sohn Henry zeigt Sixpack auf Magazin-Cover

Bang Showbiz | 18.03.2025, 18:00 Uhr

Heidi Klum ist stolz wie nie auf ihren Sohn Henry, der nun als Model erste Erfolge feiert.

Der 19-Jährige ist auf dem Cover des ‚Hunger Magazines‘ zu sehen und präsentiert dort sein Sixpack. Ganz offensichtlich will er in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter treten.

Schon Ende Januar hatte Henry, der Sohn von Heidi Klum und Sänger Seal, einen großen Modelauftrag. Er hatte einen Auftritt auf der Pariser Fashion Week und lief für die Luxusmarke Lena Erziak über den Laufsteg. Jetzt hat er auch sein erstes Cover-Shooting hinter sich – und Heidi feiert’s. „Ich bin so stolz auf dich, mein schöner Henry. Dein erstes Cover für @hungermagazine — was für ein unglaublicher Meilenstein. Zu sehen, wie du zu dem tollen jungen Mann heranwächst, der du heute bist, füllt mein Herz mit so viel Freude.“ Die Mutter des Nachwuchs-Models ist sich sicher, dass die Welt erst begonnen hat zu sehen, was sie immer gewusst habe: „Du bist für Großes bestimmt. Ich liebe dich.“

Heidi, die selbst ein erfolgreicher Weltstar und Model ist, weiß, dass Schritt auf das Cover eines bekannten Magazins ein beeindruckender Erfolg für Henry ist, der durch seine markanten Looks und sein Selbstbewusstsein sicherlich noch viele weitere Erfolge feiern wird. Es scheint, als stünde ihm eine vielversprechende Zukunft bevor.