Stars Kylie Jenner: Glücklicher denn je

Kylie Jenner Avalon 24.10.25 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2025, 09:00 Uhr

Kylie Jenner war „noch nie so glücklich“.

Die 28-jährige Make-up-Mogulin, die mit dem Filmstar Timothée Chalamet zusammen ist, hat in ihrem Privatleben schon viele Höhen und Tiefen durchlebt, doch Jenner betont, dass es ihr jetzt besser geht als je zuvor.

Während eines Auftritts im Podcast ‚Khloe in Wonderland‘ ihrer Schwester Khloe Kardashian erzählte sie: „Alle Sterne stehen günstig.“ Die brünette Schönheit, die mit ihrem Ex-Freund Travis Scott die siebenjährige Stormi und den dreijährige Aire großzieht, hat das Gefühl, in den letzten Jahren wirklich gereift zu sein. Jenner erklärte auch, dass sie sich jetzt mit den „richtigen Leuten“ umgibt. Auf die Frage, was sie so glücklich mache, antwortete sie: „Ich meine, es gibt viele Gründe. Ich denke, es ist auch einfach das Erwachsenwerden. Sich selbst finden, sich mit den richtigen Leuten umgeben, alles.“

Die Make-up-Mogulin ist seit zwei Jahren mit dem Hollywood-Schauspieler zusammen, und beide bemühen sich, ihre Romanze trotz ihrer beruflichen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten. Ein Insider berichtete ‚Us Weekly‘: „Sie sind sehr glücklich zusammen und müssen nicht jeden Tag persönlich zusammen sein, damit es funktioniert. Sie verehren sich gegenseitig und schaffen es wirklich, dass es funktioniert, obwohl sie beide einen vollen Terminkalender haben und manchmal nicht einmal in derselben Zeitzone sind.“