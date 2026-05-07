Stars Khloé Kardashian: Schlechte Coachella-Erfahrung

Khloé Kardashian poses with the award - 2025 Duftstars In Duesseldorf - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.05.2026, 09:00 Uhr

Khloé Kardashian wurde einmal auf dem Coachella „unter Drogen gesetzt“.

Die 41-jährige Reality-TV-Darstellerin hat das weltberühmte Musikfestival in Coachella, Kalifornien, in ihrem Leben nur ein einziges Mal besucht – doch sie hat keine guten Erinnerungen an dieses Erlebnis und behauptet, dass ihr ohne ihr Wissen Drogen verabreicht wurden.

In ihrem Podcast ‚Khloé in Wonder Land‘ sagte sie: „Ich war schon einmal auf dem Coachella. Ich war einmal dort. Das ist schon sehr lange her. Ich würde sagen, 2016 oder so. Es war nicht die beste Erfahrung. Mir wurde ohne mein Wissen eine Droge untergeschoben, aber ich glaube, alle anderen wussten davon.“

Kardashian glaubt nicht, dass jemand ihr absichtlich etwas ins Getränk gemischt hat. Vielmehr war ihr einfach nicht bewusst, dass der Saft, der auf einer Party serviert wurde, mit Drogen versetzt war. Sie fügte hinzu: „Ich glaube nicht, dass mich jemand unter Drogen gesetzt hat. Ich glaube einfach, ich war die Dumme und habe nicht gemerkt, dass alle auf Drogen waren, und ich erinnere mich, dass ich dieses Getränk getrunken habe und mich einfach total verrückt gefühlt habe. Niemand will sich so fühlen und nicht wissen, warum er so ist.“

Kardashian schloss sich schließlich stundenlang auf dem Festival im Badezimmer ein. „Ich habe einfach erst hinterher gemerkt, was passiert war, dass ich auf Drogen war und alle mich angeschrien haben, weil ich nicht aus dem Badezimmer kommen wollte. Aber ich hatte Angst. Ich war total durcheinander. Ich hatte solche Angst, daher war meine Erfahrung nicht gut.“