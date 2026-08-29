Stars Kylie Jenner: ‚Ich möchte größere Brüste‘

Kylie Jenner - MAY 2023 - GETTY - 2023 Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2026, 12:00 Uhr

Die Beauty-Unternehmerin hat sich zwar bereits einer Brustvergrößerung unterzogen, träumt aber weiter von einer fülligeren Oberweite.

Kylie Jenner wünscht sich eine größere Oberweite.

Die 29-Jährige hat bereits in der Vergangenheit zugegeben, sich einer Brustvergrößerung unterzogen zu haben – nun möchte sie offenbar erneut unters Messer. Kylie, die mit dem Schauspieler Timothée Chalamet liiert ist, gestand im Podcast ‚Better Half‘: „Ich möchte, dass sie größer sind. Ich sage es jeden Tag. Ich denke mir: ‚Sie müssen größer sein und weiter hervorstehen. Ich möchte, dass meine Brüste vor mir den Raum betreten.'“

Der Reality-TV-Star verriet außerdem, dass sie sich „Diamanten, die von meinem Bauchnabel herabhängen“, wünsche. Kylie, die mit ihrem Ex-Partner Travis Scott die achtjährige Stormi und den vierjährigen Aire hat, erklärte, dass sie einfach einmal selbst erleben möchte, wie es ist, sich den Bauchnabel piercen zu lassen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Unternehmerin Details über ihre Brustvergrößerung verraten. Die Gründerin von Kylie Cosmetics gab konkrete Einzelheiten zu ihrer Operation bekannt, nachdem ihr eine TikTok-Followerin eine Reihe von Fragen dazu gestellt hatte.

Rachel Leary sagte in einem Video auf der Plattform zu Kylie: „Du hast genau das, was ich mir machen lassen möchte, was eine Brust-OP angeht. Es ist wirklich die natürlichste Brust-OP überhaupt. Sie sind immer noch groß, aber egal, wie du die Implantate eingesetzt bekommen hast – falls es Implantate sind oder du eine Fettübertragung hattest – für mich ist es perfekt.“ In ihrer Bildunterschrift schrieb Rachel: „Hilf einem Mädchen, Kylie Jenner, ich möchte einfach wissen, wie ich sie dazu bekomme, dass sie so sitzen, ganz respektvoll.“

Daraufhin antwortete der Star: „445 cc, moderates Profil, zur Hälfte unter dem Muskel! Silikon!“ Kylie nannte sogar ihren Chirurgen: Garth Fisher. Sie fügte hinzu: „Hoffe, das hilft.“ Rachel bedankte sich anschließend bei Kylie dafür, dass sie so offen mit ihr gesprochen hatte: „KYLIEEEEE!!! Du bist die Beste, danke.“