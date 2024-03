Stars Kylie Jenner: Keine Lust auf Liebes-Gerede

Timothee Chalamet and Kylie Jenner - Golden Globe Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.03.2024, 10:00 Uhr

Kylie Jenner ist sich nicht sicher, was sie von den Spekulationen über ihre Beziehung halten soll.

Die 26-jährige Make-up-Mogulin ist seit September 2023 öffentlich mit dem ‚Wonka‘-Schauspieler Timothee Chalamet (28) zusammen. Als sie nun aber gefragt wurde, was sie von den Gerüchten in den sozialen Medien hält, dass sie ihren Stil für ihren Freund geändert habe, bestand sie darauf, dass sie solche Dinge nicht diskutieren wolle. Der Zeitung ‚The New York Times‘ sagte sie: „Ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle. Ich möchte einfach nicht über persönliche Dinge sprechen.“

Die ‚The Kardashians‘-Star ist außerdem Mutter von Stormi (6) und der zweijährigen Aire, die sie mit Ex-Partner Travis Scott hat. Sie erklärte in dem Interview auch, dass sie nach der Geburt ihrer Kinder „eine Weile“ brauchte, um sich wieder wie sie selbst zu fühlen. Für sie sei es schwierig gewesen, ihre Figur nach der Schwangerschaft zurückzubekommen, nur um festzustellen, dass sich die Modetrends geändert haben. Sie fügte hinzu: „Es dauert eine Weile, bis ich mich nach der Geburt eines Babys wieder wie ich selbst fühle. Dann bekommst du deinen Körper zurück und denkst: ‚Moment, die Trends haben sich geändert.‘“

Kylie wurde als Kind im Jahr 2007 berühmt, als sie und ihre heute weltberühmte Familie die erfolgreiche Reality-Show ‚Keeping up with the Kardashians‘ starteten. Sie betonte, dass ihre Familie wahrscheinlich keine Ahnung hatte, wie erfolgreich sie sein würde. Trotzdem will sie, dass es „unter ihrer Kontrolle“ bleibt, wie viel ihre eigenen Kinder gezeigt werden. Sie sagte: „Um ehrlich zu sein, wusste meine Familie nicht, wie erfolgreich es sein würde. Ich denke, wenn sie das hätten vorhersehen können, hätten sie es sich wahrscheinlich zweimal überlegt – so jung in der Serie zu sein…“