Musik L7-Bassistin Jennifer Finch ist gestorben

L7 bassist Jennifer Finch at Fun Fun Fun Fest - Getty - November 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2026, 13:00 Uhr

L7-Bassistin Jennifer Finch ist gestorben.

Jennifer Finch, Bassistin der Rockband L7, ist gestorben.

Ihre Bandkolleginnen hatten Anfang der Woche bekannt gegeben, dass bei ihr eine „aggressive Form“ von Hirnkrebs diagnostiziert worden war. Nun teilte ihre Familie gemeinsam mit engen Freunden die traurige Nachricht ihres Todes mit. Auf Jennifers Instagram-Account hieß es: „Mit großer Trauer müssen wir den Tod unserer Partnerin, Schwester, Tochter und Freundin Jennifer Precious Finch bekannt geben. Jennifers Einfluss auf die Musikwelt war gewaltig. Ihr Einfluss auf unser Leben war noch größer. Wir danken allen für ihre Anteilnahme und die vielen liebevollen Nachrichten. In dieser schweren Zeit bitten wir um etwas Privatsphäre, damit wir in Ruhe trauern können.“

Auch ihre Bandkolleginnen Donita Sparks, Suzi Gardner und Demetra Plakas veröffentlichten einen Nachruf auf dem Instagram-Account von L7. Sie schrieben: „Mit schwerem Herzen müssen wir bekannt geben, dass unsere geliebte Bandkollegin, Freundin und Mitstreiterin Jennifer Finch heute verstorben ist. Sie hat lange und mutig gegen ihren Hirntumor gekämpft und wurde von zahlreichen Freunden, Musikerinnen und Musikern sowie Fans auf der ganzen Welt geliebt. Wir lieben dich, Jennifer.“ In einer weiteren Erklärung würdigten die Musikerinnen Jennifers „unerschütterlichen Geist“ und ihre „grenzenlose Kreativität“ und versprachen, sie für immer in ihren Herzen zu tragen. In dem über ihren Sprecher veröffentlichten Statement heißt es: „Der Verlust unserer geliebten Bandkollegin, Schwester und Freundin Jennifer Finch hat uns zutiefst erschüttert. Mit ihrem unbändigen Geist, ihrem Humor und ihrer grenzenlosen Kreativität hat sie L7 geprägt und unser aller Leben für immer verändert. Jennifer war ein echtes Original, das kompromisslos nach seinen eigenen Vorstellungen lebte. Ihr Einfluss auf Musik, Kunst und auf alle Menschen, die das Glück hatten, sie zu kennen, lässt sich kaum in Worte fassen. Wir lieben sie über alles und werden sie für immer bei uns tragen. Ruhe in Kraft, unsere liebe Freundin.“

Als L7 zuvor Jennifers Erkrankung öffentlich gemacht hatten, erklärten sie auch, dass sie selbst darum gebeten habe, die für später in diesem Jahr geplante Last Hurrah Tour wie vorgesehen stattfinden zu lassen. Die Band schrieb auf Instagram: „Die Last Hurrah Tour wurde geplant, als wir vier alle noch gesund und guter Dinge waren. Auch wenn Jennifer bei den bevorstehenden US-Konzerten nicht dabei sein kann, hat sie uns ausdrücklich gebeten, die Tour wie geplant fortzusetzen. Wir werden ihren Wunsch respektieren und gleichzeitig ihre Pflege und ihr Wohlergehen zu unserer obersten Priorität machen.“

L7 wurde Mitte der 1980er-Jahre gegründet. Drei ihrer insgesamt sieben Studioalben schafften den Sprung in die Billboard 200. Ihr bislang letztes Album ‚Scatter the Rats‘ erschien 2019 und war nach der Wiedervereinigung der Band im Jahr 2014 ihre erste und zugleich einzige neue LP.