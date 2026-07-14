Musik L7-Bassistin Jennifer Finch an Hirnkrebs erkrankt

L7 bassist Jennifer Finch at Fun Fun Fun Fest - Getty - November 2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 11:00 Uhr

Die L7-Bassistin Jennifer Finch ist an Hirnkrebs erkrankt.

Jennifer Finch, Bassistin der Rockband L7, ist an Hirnkrebs erkrankt.

Ihre Bandkolleginnen Donita Sparks, Suzi Gardner und Demetra Plakas bestätigten am Montag (13. Juli), dass bei der 59-jährigen Musikerin eine „aggressive Form“ der Krankheit diagnostiziert wurde. Die Band gab die Nachricht auf Instagram bekannt. Frontfrau Donita Sparks erklärte in einer separaten Stellungnahme: „Wir alle sind von dieser Nachricht zutiefst erschüttert. Wir umgeben Jennifer mit Liebe, schützen ihre Privatsphäre und ihre Würde und versuchen gleichzeitig, die dringend benötigten finanziellen Mittel für ihre bevorstehende Behandlung aufzubringen. Jennifer gehört zu unserer Familie, und wir möchten, dass sie die volle Unterstützung der Gemeinschaft spürt, die sie seit so vielen Jahren liebt und begleitet.“

Die Mitteilung erfolgt nur wenige Monate, nachdem die Band ihre ‚The Last Hurrah Tour‘ angekündigt hatte, die im Oktober starten soll. Auf Instagram schrieb L7: „Die Tour wurde gemeinsam mit Jennifer geplant, als wir alle vier gesund und guter Dinge waren. Auch wenn sie bei den anstehenden US-Konzerten nicht dabei sein kann, hat Jennifer uns gebeten, die Tour wie geplant durchzuführen. Wir werden ihren Wunsch respektieren, während ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen für uns oberste Priorität haben.“

Außerdem teilten die Musikerinnen mit, dass eine GoFundMe-Kampagne eingerichtet wurde, um die hohen Behandlungskosten zu decken. Sie erklärten: „Nach mehreren Operationen und schwerwiegenden Komplikationen benötigt Jennifer nun eine umfassende medizinische Versorgung, Rehabilitationsmaßnahmen und professionelle Pflege zu Hause. Freunde, Familie und L7 haben deshalb eine GoFundMe-Kampagne gestartet, um diese dringenden Ausgaben zu finanzieren und ihr zu ermöglichen, sicher in ihrem Zuhause zu bleiben, mit der Pflege, Würde und Unterstützung, die sie braucht.“

Die Band rief ihre Fans dazu auf, nach Möglichkeit zu spenden und die Kampagne möglichst weit zu verbreiten. Weiter hieß es: „Jennifer ist Teil unserer Familie. Wir lieben sie und möchten, dass sie die ganze Kraft der Gemeinschaft spürt, die sie seit vielen Jahren unterstützt.“ Auf der Spendenseite berichten Angehörige, dass sie zunächst gehofft hätten, die Behandlung und eine vollständige Strahlentherapie würden der Musikerin eine Rückkehr in ein weitgehend normales Leben ermöglichen. Stattdessen kam es zu unerwarteten Komplikationen. Da Familie und Freunde die notwendige Pflege nicht allein leisten können, sollen die Spenden unter anderem Physiotherapie, häusliche Krankenpflege und weitere medizinische Kosten finanzieren.

L7 wurde Mitte der 1980er-Jahre gegründet. Drei ihrer insgesamt sieben Studioalben schafften den Sprung in die Billboard 200. Das bislang letzte Album ‚Scatter the Rats‘ erschien 2019 und war die erste Veröffentlichung der Band nach ihrer Reunion im Jahr 2014. Abseits ihrer Karriere war Jennifer Finch unter anderem mit Dave Grohl (Nirvana/Foo Fighters) und Billy Corgan (The Smashing Pumpkins) liiert. Von 2000 bis 2007 war sie mit Schauspieler, Musiker und NASCAR-Fahrer Chris Pederson verheiratet.