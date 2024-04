Nach dem Tod ihres Mannes Lady Gabriella Windsor ist zurück in den Kensington Palast gezogen

Thomas Kingston und Lady Gabriella Windsor waren fünf Jahre lang verheiratet. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 12:08 Uhr

Vor zwei Monaten ist der Ehemann von Lady Gabriella Windsor überraschend gestorben. Seine Witwe ist nun aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohnt wieder bei ihren Eltern, Prinz und Prinzessin Michael von Kent.

Lady Gabriella Windsor (43) ist umgezogen. Bis vor zwei Monaten wohnte die Tochter von Prinz Michael von Kent (81) und seiner Ehefrau (79) mit ihrem Mann Thomas Kingston (1978-2024) in Notting Hill. Am 25. Februar war der Finanzier im Alter von 45 Jahren überraschend gestorben. Seine Witwe lebt nun wieder bei ihren Eltern. Das berichtet das royalistische Magazin "Hello!".

Prinz Michael, der ein Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) ist, und Prinzessin Michael von Kent bewohnen seit dem vergangenen Sommer dauerhaft das Apartment zehn im Kensington Palast. Ihr Landhaus in den Cotswolds hatten die Adeligen zuvor für rund 11 Millionen Pfund verkauft.

Tragischer Todesfall

Lady Gabriella Windsors Ehemann wurde im Februar tot im Haus seiner Eltern in den Cotswolds aufgefunden. Aus der Obduktion geht hervor, dass er an einer "traumatischen Kopfwunde" gestorben ist. Neben der Leiche befand sich eine Schusswaffe. Der Polizei zufolge deutet nichts auf ein Gewaltverbrechen hin.

Am 12. März wurde er in der königlichen Kapelle von St.-James-Kapelle in London beigesetzt. Unter den 140 Trauergästen sollen auch der britische Thronfolger Prinz William (41), der Herzog von Kent (88) und Prinzessin Alexandra (87) gewesen sein. "Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte", würdigte Lady Gabriela Windsor ihren Ehemann in einem Statement, das der Palast veröffentlichte.

Die Schriftstellerin und Thomas Kingston heirateten im Mai 2019 in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor. Bei der Zeremonie waren unter anderem die Queen, Prinz Philip (1921-2021) und Prinz Harry (39) anwesend.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111