Neue Podcastfolge mit Sandy Meyer-Wölden „Lächerlich“: Oliver Pocher spricht über Amiras Entfolgung

Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden sprechen in ihrem Podcast natürlich über Amira Pocher. (smi/spot)

SpotOn News | 10.11.2023, 09:49 Uhr

In der neuen Folge seines Podcasts mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden schießt Oliver Pocher gegen Noch-Ehefrau Amira. Die 31-Jährige ist vor Kurzem ihrem Noch-Ehemann und seiner Ex-Frau auf Instagram entfolgt. Die Entfolgte zeigt Verständnis für die "irrationale Entscheidung".

Obwohl er in der ersten Folge seines neuen Podcasts noch davon gesprochen hatte, dass er keinen "Abrechnungspodcast" plane: Oliver Pocher (45) teilt in der neuen Episode von "Die Pochers – frisch recycelt" gegen seine Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) aus. Gemeinsam mit Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) spricht er in der am Freitag bei Podimo erschienenen Folge über ein beliebtes Thema bei Promi-Trennungen: Wer entfolgt wem bei Instagram und Co.?

"Folgst du mir noch bei Instagram?", fragt Oliver Pocher seine Ex-Gattin ironisch. Anders als Amira ist Sandy Meyer-Wölden, die von 2010 bis 2014 mit Pocher verheiratet war und mit ihm drei gemeinsame Kinder hat, Pocher nicht entfolgt. Der Anlass für diese Frage: Amira Pocher folgt Meyer-Wölden seit Kurzem nicht mehr auf Instagram. Das hatten "Spione" dem Model gesteckt. Ihren Noch-Ehemann hat Amira Pocher schon vor Wochen als Kontakt bei Instagram entfernt. Auch er hatte darüber nur über "Social-Media-Detektive" erfahren.

Sandy Meyer-Wölden hat Verständnis für Amira

Sandy Meyer-Wölden zeigt in "Die Pochers – frisch recycelt" Verständnis für Amira Pochers "irrationale Entscheidung". Schließlich sei bei ihr "die Stimmung hochgekocht". Sie nimmt das Entfolgen auf Instagram "nicht persönlich". Sie hält den Schritt für eine Kurzschlussreaktion, schließlich müsse Amira schon wegen der zwei gemeinsamen Kinder weiter mit Oliver in Kontakt bleiben.

Oliver Pocher bewertet die Situation anders. Er bezeichnet die Social-Media-Aktion seiner Noch-Frau als "wahnsinnig lächerlich". Schließlich hätten er und Amira sich in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Pochers hier" darüber lustig gemacht, wenn B-Promis wie Iris Klein (56) und Peter Klein (56) ihren Rosenkrieg in den sozialen Medien ausgetragen haben.

"Wahnsinniger Bullshit" – "Vermeidbare Schlagzeile"

"Jetzt fehlt nur noch, das Profil auf privat zu stellen, dann haben wir wirklich alles abgehakt", ätzt der Comedian. Amiras Aktion sei ein "wahnsinniger Bullshit", eine "vermeidbare Schlagzeile". "Mach es doch in drei Monaten und drücke auf unfollow", wäre sein Tipp für seine Ex gewesen.

Sandy Meyer-Wölden wirbt derweil weiter für Verständnis. Sie bringt, mit leisem Lachen sogar den Gedanken ins Spiel, dass Amira sie nur versehentlich entfolgt hätte. Sie hofft, dass alle Beteiligten irgendwann wieder zusammen Weihnachten feiern und einmal über diese Zeit lachen werden.