Musik Lainey Wilson: Country ist in!

Bang Showbiz | 20.02.2024, 11:43 Uhr

Die US-Sängerin freut sich über die zunehmende Beliebtheit von Country-Musik.

Lainey Wilson findet, dass Country-Musik wieder „cool“ geworden ist.

Die Country-Sängerin zeigt sich begeistert, dass Beyoncé beschlossen hat, dem Trend zu folgen und ihr eigenes Country-Album zu veröffentlichen. „Es ist wirklich aufregend zu sehen, wie das Country-Genre so sehr wächst“, verrät sie im Gespräch mit ‚Extra‘. „Es ist nicht nur das, es ist ehrlich gesagt die westliche Lebensart. Ich habe das Gefühl, jeder will sich zu Hause fühlen, jeder will sich geerdet fühlen. Wenn man auf dem Rücken eines Pferdes sitzt oder mit den Füßen im Dreck steht oder einen Country-Song hört, fühlt man sich in Wahrheit zu Hause.“

Beyoncé kündigte kürzlich an, dass sie am 29. März ihr neues Album ‚Act II‘ veröffentlichen wird. Außerdem brachte sie die Country-Songs ‚Texas Hold ‚Em‘ und ‚16 Carriages‘ heraus. „Ich liebe es“, schwärmt Lainey. „Je mehr, desto besser. Ich denke, es geht wieder um das Geschichtenerzählen. Es geht einfach darum, dass sich die Leute zu Hause fühlen… und jeder will sich zu Hause fühlen.“

Anfang des Monats gestand bereits Maren Morris, dass sie von Beyoncés Country-Musik begeistert ist. Die 33-Jährige zeigte sich beeindruckt darüber, wie ihre Musikerkollegin den nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Genres hinbekommt. „Ich habe das Gefühl, dass sie schon immer genreunabhängig war, aber ich denke, dass die Anlehnung an Country-Elemente und die Rückforderung der Country-Musik an die Schwarzen, die das Genre geschaffen haben, ein solches Statement ist“, erklärte sie gegenüber ‚E! News‘.