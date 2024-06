Mit Elvis-Double „Las Vegas, Baby!“ Jamie Oliver und seine Frau heiraten noch einmal

24 Jahre nach ihrer ersten Hochzeit geben sich Jamie Oliver und seine Ehefrau Jools in Las Vegas erneut das Jawort. "24 Jahre! Ich liebe dich - Las Vegas, Baby!", schwärmt der Starkoch auf Instagram.

Am 24. Juni 2000 gab Jamie Oliver (49) seiner Partnerin Juliette "Jools" Norton (49) das Jawort. 24 Jahre später hat das Paar nun sein Gelübde erneuert. Die beiden ließen sich in der Graceland Wedding Chapel in Las Vegas stilecht von einem Elvis-Presley-Imitator erneut trauen. Bilder der Zeremonie teilte der Starkoch auf seinem Instagram-Account.

Auf den Schnappschüssen ist er in einem grauen Anzug und mit Pilotenbrille zu sehen, seine Frau trägt dagegen Jeans, Cowboystiefel und Spitzenbluse sowie einen Schleier. Lachend posieren sie mit dem Elvis-Double. Den Post ergänzte Oliver mit Bildern ihrer ersten Hochzeit, auch damals war bereits ein Double des legendären King of Rock'n'Roll anwesend. "Alles Gute zum 24. Hochzeitstag, Jools. 24 Jahre! Ich liebe dich – Las Vegas, Baby!", kommentierte er seinen Post.

"In dieser Ehe sind drei Leute"

Vor allem Jools Oliver scheint ein Faible für Elvis Presley (1935-1977) zu haben. Auf ihrem eigenen Instagram-Account teilte sie ihrerseits ein Video mit Fotos von der Party. "Danke, dass du meine Liebe zu Elvis duldest. Ich weiß, dass in dieser Ehe drei Leute sind. Aber du flashst mich wie kein anderer!", schrieb sie dazu. Ihr Ehemann könne schon gespannt sein, "was ich für unseren 25. geplant habe".

Für die Eheleute ist es inzwischen schon das dritte Mal, dass sie vor den Traualtar treten. Auch vor einem Jahr erneuerten sie ihr Ehegelübde an ihrem Hochzeitstag, damals im Beisein ihrer Kinder Poppy (21), Daisy (20), Petal (14), Buddy (12) und River (7) am Strand auf den Malediven.

"Es war die Idee meiner Frau und ich dachte, ich mache mit. Das Gelübde ein zweites Mal zu sprechen, bedeute mehr – man hat es sich verdient, anstatt es nur zu sagen", erklärte Jamie Oliver danach in der "Graham Norton Show". Die Zeremonie sei sehr romantisch gewesen und er habe sie "mehr genossen als alle anderen."