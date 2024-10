Bei der "The Day of the Jackal"-Premiere Lashana Lynch präsentiert ihren Babybauch in nachtblauer Traumrobe

Schauspielerin Lashana Lynch bei der "The Day of the Jackal"-Premiere in London. (ili/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 15:19 Uhr

Die hochschwangere Schauspielerin Lashana Lynch sorgt in ihrem nachtblauen Ballkleid für einen beeindruckenden Anblick auf dem roten Teppich der "The Day of the Jackal"-Premiere am Dienstag in London.

Die britische Schauspielerin Lashana Lynch (36) war der Hingucker auf dem roten Teppich bei der "The Day of the Jackal"-Premiere am Dienstag in der Queen Elizabeth Hall in London. Die hochschwangere Schauspielerin beeindruckte in einem trägerlosen, nachtblauen Ballkleid mit an den Umfang des Babybauchs angepasstem Mieder. Wenige Tage zuvor hatte sie überhaupt erst bekannt gegeben, dass sie schwanger ist.

Zu der eleganten Robe kombinierte Lashana mehrere juwelenbesetzte Ohrringe, während in ihr kurzes Haar Silberfäden eingearbeitet waren. Sie vervollständigte ihren auffälligen Look mit einem Make-up, zu dem ein kräftiger, rauchiger Lidschatten und ein Hauch von rosa Lippenstift gehörte.

In Begleitung ihres Ehemanns und Co-Stars

Auf dem roten Teppich wurde sie von ihrem Ehemann Zackary Momoh begleitet, der in einem schwarzen Blazer mit gebundenem Gürtel eine gute Figur machte. Auch ihr Co-Star in der kommenden britischen Dramaserie, Eddie Redmayne (42), zeigte sich in einem silbergrauen Anzug von seiner besten Seite. Der Oscarpreisträger trug ein passendes Button-up-Hemd darunter und vervollständigte seinen Look mit einer Seidenkrawatte und Lackschuhen.

Lashana enthüllte ihre Schwangerschaft erstmals am vergangenen Donnerstag, als sie bei der Premiere von "The Day of the Jackal" in New York ihren Babybauch in einem engen Kleid zeigte.

Erste weibliche 007-Agentin

Lashana Lynch spielte in "Keine Zeit zu sterben" (2021) an der Seite von Daniel Craig (56) als pensioniertem 007-Agenten James Bond die neue 007-Agentin Nomi. Lynch wurde damit zur ersten weiblichen und ersten Schwarzen 007-Agentin in der "James Bond"-Reihe.

Zuletzt war die gebürtige Londonerin mit jamaikanischen Wurzeln im Biopic "Bob Marley: One Love" (2024) als Ehefrau und spätere Bob-Marley-Witwe Rita Marley (78) zu sehen. In "Captain Marvel" (2019) spielte sie Maria "Photon" Rambeau, in "The Marvels" (2023) hatte sie einen Cameo-Auftritt als Rambeau.