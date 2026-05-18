Stars Laura Wontorra setzte sich gegen die Zweifel ihres Vaters durch

Laura Wontorra - September 2021 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 14:00 Uhr

Jörg Wontorra wollte seine Tochter Laura eigentlich vor den Schattenseiten des Fernsehens bewahren – doch die Moderatorin setzte sich am Ende mit ihrem eigenen Traum durch.

Laura Wontorra zählt heute zu den bekanntesten Moderatorinnen im deutschen Fernsehen. Ob bei großen Fußballübertragungen, Unterhaltungsshows oder als Vertretung bei ‚Let’s Dance‘ – die 37-Jährige ist aus der TV-Landschaft kaum noch wegzudenken. Ihr Vater Jörg Wontorra hätte sich für seine Tochter allerdings ursprünglich einen anderen Lebensweg gewünscht. Der frühere Sportmoderator wusste aus eigener Erfahrung, wie fordernd das Mediengeschäft sein kann und versuchte deshalb zunächst, seiner Tochter die Schattenseiten des Berufs vor Augen zu führen.

Im Gespräch mit ‚Bunte‘ erinnerte sich der 77-Jährige daran, wie seine Tochter ihm nach dem Abitur eröffnet habe: „Papa, ich will das gleiche werden wie du!“ Daraufhin habe er sie eindringlich auf die Belastungen hingewiesen, die der Job mit sich bringe – darunter ständige Arbeit, fehlende Wochenenden und wenig Zeit für das Privatleben. Trotz dieser Warnungen blieb Laura bei ihrem Wunsch, vor der Kamera zu arbeiten.

Schon bei ersten Moderationsversuchen habe ihr Vater erkannt, dass sie das nötige Talent und eine besondere Ausstrahlung mitbringe. Auch wenn er ihr den Weg in die Branche nicht unbedingt erleichtern wollte, entschied er sich schließlich, sie zu unterstützen. Gleichzeitig habe er ihr deutlich gemacht, dass der Beruf weit mehr verlange als Glamour und öffentliche Aufmerksamkeit.

Für Laura Wontorra selbst überwiegt bis heute jedoch die Leidenschaft für ihren Beruf. Sie erklärte: „Der Glücksfall an unserem Job ist, dass wir ihn so gerne tun.“ Selbst lange Arbeitstage und kurze Nächte würden daran nichts ändern, denn sobald sie wieder vor der Kamera oder am Spielfeldrand stehe, beginne für sie der Moment, in dem alles andere in den Hintergrund rücke.

Ein besonderes gemeinsames Projekt war zuletzt die Reportage ‚Wontorras World Cup‘, für die Vater und Tochter erstmals zusammen vor der Kamera standen. Eine gemeinsame Talkshow, über die Jörg Wontorra früher nachgedacht hatte, wird es allerdings wohl nicht mehr geben. Inzwischen genießt der TV-Veteran seinen Ruhestand und hat mit dem stressigen Fernsehalltag weitgehend abgeschlossen.