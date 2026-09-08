Stars Laverne Cox enthüllt gescheiterte Romanzen mit zwei prominenten Rappern

Laverne Cox - March 2026 - Avalon - GLAAD Media Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 11:00 Uhr

Laverne Cox enthüllt gescheiterte Romanzen mit zwei prominenten Rappern.

Die Schauspielerin Laverne Cox hat betont, sie habe Schlimmeres verhindert, nachdem eine Beziehung mit einem prominenten Rapper gescheitert war.

Die 54-jährige Schauspielerin verriet, wie zwei berühmte Hip-Hop-Stars im Laufe der Jahre mit ihr geflirtet hätten. Obwohl die Dinge nicht nach Plan verliefen, glaubt sie, dass am Ende alles zum Besten geklärt wurde. Als sie sich an eine Begegnung im Soho House im Jahr 2015 erinnerte, erzählte sie im Podcast ‚Baby, This Is Keke Palmer‘: „Meine Freundinnen sagten so: ‚Mädchen, der will dich.‘ Und er hat nach meiner Nummer gefragt. Jede Frau hat sich diesem Mann förmlich an den Hals geworfen … Und er würde mich wahrscheinlich nie offen daten, und ich werde nicht mit irgend einem Rapper heimlich rummachen. Ich bin Laverne Cox. Das kommt nicht infrage.

Keke scherzte, dass Laverne den unbekannten Mann auf eine „Schnitzeljagd“ nach ihrer Telefonnummer geschickt habe. Der Star aus ‚Orange Is The New Black‘ bestand darauf, dass sie es ihm nicht „zu einfach“ machen wollte – obwohl aus dem Austausch letztlich nichts wurde. Sie scherzte: „Ablehnung ist Gottes Schutz, Mädchen. Bei dem, was später über ihn ans Licht kam – whew! Ich habe wirklich ein Glück gehabt.“

An einer anderen Stelle des Podcasts erinnerte sich Laverne an einen anderen Rapper, den sie kennengelernt hatte, als sie am Anfang ihrer Karriere neu in der Szene war. Dieser habe seine anfängliche Begeisterung nicht in Taten umgesetzt. Sie sagte: „Er hat mich immer ganz offen angemacht, so richtig begeistert, jedes Mal, wenn er mich sah. Er war süß, und ich war offen dafür, und dann gab es eine Phase, in der ich ihm ständig über den Weg gelaufen bin. Ich erinnere mich, wir waren im Soho House, und er war in einem Meeting, und dann war all die Energie, die er sonst immer gezeigt hatte einfach weg.“ Laverne verriet, dass sie denkt, der namenlose Rapper habe vielleicht zur gleichen Zeit jemanden anderen kennengelernt.