Film Leighton Meester: Gibt es ein ‚Exmas‘-Sequel?

Leighton Meester - Walt Disney Television Upfront presentation party - FAMOUS - MAY 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 13:00 Uhr

Leighton Meester will eine Fortsetzung von ‚Exmas‘ machen.

Die 37-jährige Schauspielerin spielt in der neuen festlichen Komödie die Rolle der Ali, dessen ehemaliger Verlobter Graham (Robbie Amell) nach Hause reist, um seine Familie zu Weihnachten zu überraschen. Allerdings ist Ali bereits als Ehrengast dort und die beiden streiten nun darum, wer gehen muss. Leighton verriet nun, dass sie so viel Spaß bei den Dreharbeiten zu dem Film hatte, dass sie am liebsten alles noch einmal machen würde.

Die ‚Gossip Girl‘-Darstellerin erzählte dem ‚Best Magazine‘: „Der Spaß war konstant! Es war der größte Spaß, den ich je an einem Set hatte, und ich denke, das kommt auch rüber, wenn man sich den Film ansieht. Ich will einfach sofort eine Fortsetzung.“ Und Leighton ist der Meinung, dass es genug lustige Outtakes aus dem Film gibt, die einen eigenen Film ausmachen würden. Sie sagte: „Ich bin mir sicher, dass es so viel Filmmaterial von uns allen hinter den Kulissen gibt, wie wir einfach durchdrehen, und das könnte einen ganzen Film an sich füllen. Es fühlte sich auf Anhieb wie eine richtige Familie an. Alle kamen so gut miteinander aus, mehr als ich es mir hätte vorstellen können. Die Dynamik war so gemütlich, bequem, unterstützend – und vor allem urkomisch. Jeder hat etwas anderes mitgebracht – es gab Kleinigkeiten, die es gar nicht in den Film geschafft haben.“

Eine bestimmte Szene wird die Schauspielerin nie vergessen. Sie sagte: „Einer der lustigsten Momente war, einfach mit einem Fischaugenobjektiv um den Tisch zu gehen und zu sehen, wie jeder Schauspieler reagiert, wenn ein Pot-Brownie in sein System gelangt. Sich einfach zurückzulehnen und zu versuchen, cool zu bleiben, wenn jeder seine beste Stoned-Performance vor der Kamera gibt, es war unmöglich, sich zusammenzureißen.“