Stars Lena Dunham hat ihre Memoiren 30 Tage nach Entzug geschrieben

Bang Showbiz | 05.09.2025, 09:00 Uhr

Die 'Girls'-Darstellerin spricht über ihr neues Buch, das im kommenden Jahr erscheint.

Lena Dunham begann einen Monat nach ihrem Entzug mit dem Schreiben ihrer Memoiren.

Die US-Schauspielerin plant, ‚Famesick‘ im April 2026 zu veröffentlichen, und sprach nun offen über ihren kreativen Prozess. Sie verriet, dass sie kurz nach dem Verlassen der Reha mit dem Schreiben begann.

Die ‚Girls‘-Schöpferin – die 2018 in eine Klinik ging – schrieb auf Instagram: „Als ich mit diesem Buch anfing, war ich seit 30 Tagen aus der Reha draußen. Ich befand mich im Delirium der frühen Nüchternheit – die Welt war plötzlich so laut, und ich dachte, das hieße, ich wüsste, was ich hörte. Hätte man mir damals gesagt, dass der Schreibprozess die nächsten sieben Jahre dauern würde, hätte ich wahrscheinlich meinen Vertrag zerrissen und meinen Laptop in die Badewanne geworfen.“

Schreiben sei schon immer ihr Weg gewesen, um Dinge zu verarbeiten. Die 39-Jährige fügte hinzu: „Das Geschenk, das mir dieses Buch über die letzten sieben Jahre gegeben hat, war, dass es immer da war. Egal, was sich veränderte – mein Wohnort, mein Körper, mein Geist – es gab diese Konstante: diesen Ort, an den ich gehen konnte, um die Geschichte zu verstehen.“ Deshalb habe es sich wie ein Verlust angefühlt, das Projekt zu beenden. „Als wir schließlich ein Veröffentlichungsdatum für ‚Famesick‘ festlegten, fühlte es sich fast wie Trauer an. Einer meiner beständigsten Begleiter ging von mir. Aber es ist Zeit“, erklärte die Darstellerin.

Vor Kurzem versprach Lena, in ihren Memoiren „die Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ zu erzählen. Die Schauspielerin – die wegen einer Abhängigkeit von Benzodiazepinen in Entzug ging – enthüllte gegenüber ‚People‘: „Es hat lange gedauert, bis ich die nötige Perspektive hatte, diese Geschichte mit Ehrlichkeit, Demut und der richtigen Prise Humor zu erzählen. Ich wurde auf jedem Schritt von meinem langjährigen Lektor unterstützt, der mich ermutigte, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit zu erzählen, so wahr mir Gott helfe.“