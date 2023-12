Stars Lena Gercke: Das sind ihre Weihnachtspläne

Lena Gercke / Kraftwerk-Mitte Berlin 100 Jahre Maybelline / Eventpress / Schraps / 05/2015 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 18:41 Uhr

Die GNTM-Siegerin hat für die Feiertage so einiges mit ihrer Familie geplant.

Lena Gercke freut sich auf Weihnachten mit ihrer Familie.

Die Siegerin der ersten Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘ zieht mit ihrem Partner Dustin Schöne die Kinder Zoe und Lia groß. Nachdem sie im vergangenen Jahr erst kurz vor den Feiertagen aus dem Kreißsaal nach Hause entlassen wurde, will Lena Weihnachten dieses Jahr so richtig zelebrieren. Dafür fährt das Model mit seinen Liebsten in die Berge. In einem neuen Interview mit ‚Gala‘ verriet die 35-Jährige über ihre Festtagspläne: „Nach einer Schneewanderung essen wir zusammen und im Anschluss werden die Geschenke ausgepackt.“

Für Gercke ist der Ausflug in die schneebedeckte Landschaft allerdings auch eine Herausforderung. Denn wie sie bereits in vergangenen Interviews gestanden hatte, leidet die Modeexpertin unter schlimmer Höhenangst. Dennoch wolle sie sich zu Weihnachten auch auf die Piste wagen. „Ich muss wirklich alle meine Ängste überwinden, da ich als Kind nie Ski gefahren bin. Und dann macht es wieder so viel Spaß, wenn es irgendwie klappt“, erzählt sie begeistert. Ob es dieses Jahr im Hause Gercke einen Christbaum geben wird, verriet die zweifache Mutter übrigens nicht. Eigentlich kann Lena der Weihnachtstanne nämlich gar nichts abgewinnen, doch Tochter Zoe beschwerte sich im letzten Jahr über den fehlenden Baum.