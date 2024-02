Musik Mick Jagger: Er trainiert zu EDM-Musik Sir Mick Jagger trainiert zu Musik von den Chemical Brothers, Daft Punk und Fatboy Slim. Der Rolling-Stones-Frontmann macht außerdem zu ‚Mess It Up‘ und ‚Living in a Ghost Town‘ seiner eigenen Gruppe Sport, sowie zu seiner Zusammenarbeit mit Lenny Kravitz, ‚God Gave Me Everything‘ und Tracks von Prince, Sly and the Family Stone, Burna Boy, […]