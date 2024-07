Stars Mick Jagger: Keine Memoiren geplant

The Rolling Stones - Mick Jagger - Hackney Diamonds Tour - NRG Stadium - Houston - GETTY - APR 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2024, 10:09 Uhr

Der Rolling Stones-Frontmann soll zahlreiche Angebote ausgeschlagen haben.

Mick Jagger hat keine Lust darauf, eine Autobiografie zu schreiben.

Der 80-jährige Rockstar ist Gründungsmitglied der Rolling Stones, aber obwohl er seit mehr als 60 Jahren Teil einer der legendärsten Bands der Welt ist, soll er millionenschwere Angebote für ein Buch abgelehnt haben, weil er „nicht daran interessiert“ sei, die Vergangenheit aufzuarbeiten.

Ein Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Mick hat einen Schlussstrich unter das Schreiben eines Buches über seine Karriere und sein Leben gezogen. Die Summen liegen weit über der 20-Millionen-Pfund-Marke, aber ihm geht es nur darum, nach vorne zu schauen und nicht die Vergangenheit aufzuarbeiten. 18 Monate oder länger mit einem Redakteur zu arbeiten, ist nichts, woran er interessiert ist. Deshalb heißt es jetzt definitiv: ‚Danke, aber nein danke‘.“

Im Laufe der Jahre wurde das Leben des ‚(I Can’t Get No) Satisfaction‘-Interpreten in mehreren Biographien dokumentiert. In einem Buch aus dem Jahr 2022 wird behauptet, dass er in den frühen Tagen der Band Affären mit Bandkollegen wie Keith Richards und dem ehemaligen Gitarristen Mick Taylor hatte. Die seit langem kursierende Behauptung, Mick habe ein Stelldichein mit David Bowie gehabt, wird auch in Lesley-Ann Jones‘ Biografie ‚The Stone Age‘ erwähnt, ebenso wie die angebliche Affäre des Frontmanns mit dem österreichischen Schauspieler Helmut Berger.