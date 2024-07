Einen Tag vor seinem 81. Geburtstag Mick Jagger und Freundin Melanie strahlen bei Olympia-Party in Paris

Einen Tag vor seinem 81. Geburtstag hat Mick Jagger gemeinsam mit Freundin Melanie Hamrick und zahlreichen Stars die Olympischen Spiele eingeläutet. Bei der "Prelude to the Olympics"-Party strahlte das Paar auf dem roten Teppich.

Bei den Olympischen Spielen könnte er wohl nicht mehr teilnehmen, dennoch ist Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger auch mit 81 Jahren noch fit wie ein Turnschuh. Das zeigte der Rocker nun einmal mehr in Paris: Die offizielle Eröffnungszeremonie am Freitagabend (26. Juli) auf der Seine steht zwar noch bevor, die erste große Party mit namhaften Gästen fand aber bereits am Donnerstagabend statt. LVMH-Chef Bernard Arnault (75) lud gemeinsam mit Co-Hosts wie Pharrell Williams (51) oder Anna Wintour (74) in die Fondation Louis Vuitton ein, um unter dem Motto "Prelude to the Olympics" zu feiern.

Sir Mick Jagger kam mit Freundin Melanie Hamrick (37) zu der stargespickten Veranstaltung. Auf dem dunkelgrünen Teppich des Events posierten die beiden gut gelaunt gemeinsam – er im schwarzen Anzug mit Blumendesign und einem aufgeknöpften weißen Hemd, sie in einem schwarzen ärmellosen Midikleid mit Goldapplikationen.

Mick Jagger und Melanie Hamrick freuen sich auf Olympia

Bereits tagsüber stattete das Paar dem Team Great Britain einen Besuch ab. Jagger postete mehrere Fotos auf seinem Instagram-Account, die ihn mit verschiedenen Athleten und Athletinnen sowie auch mit Prinzessin Anne (73) zeigen. Hamrick teilte in ihrer Instagram-Story ein gemeinsames Foto mit Jaggers Tochter Karis (53), das sie vor dem Haus des britischen Teams zeigt, bedankte sich für die Gastfreundschaft und drückte ihre Vorfreude auf die Spiele aus.

Der heutige Freitag ist für Jagger aber auch aus anderen Gründen ein besonderer Tag: Der Rocker feiert seinen 81. Geburtstag. Ob er den wohl bei der Eröffnungszeremonie zelebrieren wird?

Mick Jagger: Acht Kinder von fünf Frauen

Mick Jagger und Melanie Hamrick, eine ehemalige Ballerina und US-Amerikanerin, sind seit 2014 ein Paar. 2016 wurden sie Eltern eines Sohnes. Für Jagger ist es das achte Kind: 1970 wurde er erstmals Vater, von Tochter Karis. Aus seiner Ehe mit Bianca Jagger (79) hat der Musiker Tochter Jade (52). Mit Model Jerry Hall (68) teilt er vier Kinder – Elizabeth (40), James (39), Georgia (32) und Gabriel (27). Aus einer Affäre mit einem brasilianischen Model stammt Jaggers siebtes Kind, Sohn Lucas (25).