Sie ermutigt Kinder Bücher zu lesen Lesestunde: Königin Camilla eröffnet neue Schulbibliothek in London

Königin Camilla an der Moreland Grundschule in Islington, London, bei der feierlichen Eröffnung der neuen Schulbibliothek. (the/spot)

SpotOn News | 08.05.2024, 09:35 Uhr

In London wurde eine neue Schulbibliothek eröffnet, eine von vielen, die durch die Initiative von Königin Camilla ins Leben gerufen wurden. Die Königin engagiert sich dafür, dass alle Kinder Zugang zu Büchern haben.

Seit der Krönung an der Seite ihres Ehemannes, König Charles III. (75), setzt sich Königin Camilla (76) in Großbritannien dafür ein, dass Grundschulkinder mehr lesen. Nun hat sie im Londoner Stadtteil Islington an der Moreland Grundschule die neue Schulbibliothek eröffnet. Dabei sagte sie den anwesenden Schülerinnen und Schülern, dass das Lesen ihnen Türen öffnen und einen "großen Unterschied" in ihrem Leben bewirken werde.

Fotos von der feierlichen Eröffnung postete die königliche Familie auf Instagram. Während ihres Besuchs in der Grundschule habe Camilla sowohl an einer interaktiven Erzählstunde mit jungen Bibliothekaren aus Schulen in der ganzen Stadt sowie an einer Mini-Lesung des Kinderbuchautors Joseph Coelho teilgenommen. Der Preisträger des Waterstones Children's Laureate habe in dem neuen Leseraum sein Gedicht "One Thousand Libraries" vorgetragen. Während ihres Besuchs lauschte die Königin außerdem in der Aula der Schule den Geschichten des britisch-sierra-leonischen Rappers und Geschichtenerzählers Alim Kamara, dem Gründer der Storytelling-Firma Storie Storie.

Camilla ermutigt die Schüler zum Lesen

Laut eines Berichts der britischen Zeitung "Independent" richtete Camilla ermutigende Worte an die anwesenden Kinder: "Je mehr Bücher ihr lest, desto mehr werdet ihr lernen." Die Grundschüler dürften sich glücklich schätzen, eine so schöne Bibliothek zu haben. "Es ist so wichtig, weiter zu lesen und ich glaube, dass eine Bibliothek wie diese einen großen Unterschied für euch alle hier macht."

Mit der Krönung hat Königin Camilla das Coronation Libraries Project ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projekts wurden in 50 Grundschulen im gesamten Vereinigten Königreich Bibliotheksräume neu eingerichtet. Im Fokus standen dabei Gemeinden, die mit niedrigen Lese- und Schreibquoten zu kämpfen haben.

Die neue Bibliothek in der Moreland Grundschule ist nun mit 300 neuen Büchern ausgestattet. Darunter unter anderem die Chase Coronation Collection, bestehend aus 23 Kinderbüchern, die zur Krönung im Jahr 2023 von Grundschülern zu den besten Kinderbüchern gewählt wurden.