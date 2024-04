Ballauf und Schenk ermitteln Leslie Malton, Jenny Schily und mehr: Episodenstars im Köln-„Tatort“

"Tatort: Diesmal ist es anders" (v.l.o.n.r.u.): Jenny Schily, Annina Hellenthal, Leslie Malton und Katja Hutko spielen wichtige Rollen in diesem Köln-Krimi. (ili/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 20:01 Uhr

Im "Tatort: Diesmal ist es anders" sind die Episodenstars allesamt weiblich. Diese Schauspielerinnen verkörpern die interessanten Figuren.

Im "Tatort: Diesmal ist es anders" (28. April, 20:15 Uhr, das Erste) treffen die Kölner Ermittler Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, 64) und Freddy Schenk (Dietmar Bär, 63) auf viele spannende Frauen. Diese Schauspielerinnen stecken hinter den Rollen.

Jenny Schily als Ballauf-Geliebte und Stadtmagazin-Herausgeberin Nicola Koch

Die gebürtige West-Berlinerin Jenny Schily (56) studierte von 1991 bis 1995 an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Danach brillierte die Tochter des ehemaligen Bundesinnenministers Otto Schily (91) in Dresden, Frankfurt am Main und in ihrer Heimatstadt auf Theaterbühnen.

Nach ihrem Debüt in "Sunny Point" (1994) spielte Jenny Schily ihre erste größere Fernsehrolle – die Ehefrau des Schlagersängers – in der Filmbiografie "Roy Black Du bist nicht allein – Die Roy Black Story" (1996). Seither war sie in zahlreichen namhaften Produktionen zu sehen, darunter in "Babylon Berlin (2019-2022) und zuletzt in der Zukunftsstaffel der Erfolgsserie "Charité" (2024). Der "Tatort: Diesmal ist es anders" ist bereits ihr zehnter Sonntagskrimi mit einer Episodenhauptrolle.

Annina Hellenthal als Stadtmagazin-Journalistin Svenja Peter

Annina Hellenthal (40) kam in Bochum zur Welt, absolvierte ihre Schauspielausbildung von 2004 bis 2008 in Köln und debütierte in der Rolle einer Studentin im Münsteraner Sonntagskrimi "Tatort: Das ewig Böse" (2006).

Fans der Serie "Bettys Diagnose" (seit 2015) kennen sie als eine der im Laufe der Staffeln wechselnden Schauspielerinnen in der Titelrolle. Annina Hellenthal spielte die leitende Krankenpflegerin der Aufnahmestation (Betty) von 2017 bis 2023.

Leslie Malton als Schlagersängerin und Charitylady Mariella Rosanelli

Die vielfach ausgezeichnete amerikanisch-deutsche Schauspielerin Leslie Malton (64) hatte wie Jenny Schily ebenfalls schon viele Einsätze in Sonntagskrimis, darunter eine ihrer ersten Fernsehrollen im Berliner Krimi "Tatort: Beweisaufnahme" (1981). Zuletzt war sie im Falke-Krimi "Tatort: Was bleibt" (2024) zu sehen.

Die in Washington, D.C., geborene Diplomatentochter studierte in Boston und London Schauspiel. Erste Theaterengagements hatte Leslie Malton am Wiener Burgtheater. Für ihre Rolle in dem erfolgreichen TV-Vierteiler "Der große Bellheim" (1993) wurde die Schauspielerin mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Katja Hutko als "Kids4Care"-Mitarbeiterin Larissa Krüger

Die 1994 in Berlin geborene Schauspielerin Katja Hutko debütierte nach der Schauspielausbildung in Rostock in Til Schweigers (60) Kino-"Tatort"-Ableger "Tschiller: Off Duty" (2016).

Zu ihren weiteren Filmen zählen das Vergewaltigungsdrama "Nichts, was uns passiert" (2023), die Hebammenserie "Push" (2024) oder die Comedy-Serie "Andere Eltern" (seit 2019).