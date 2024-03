Folge mit dem Tänzer kommt im März „Let’s Dance“ bei „AWZ“: So war Zsolt Sándor Csekes Serienauftritt

Zsolt Sándor Cseke versucht sich als Schauspieler. (eee/spot)

SpotOn News | 05.03.2024, 09:17 Uhr

"Let's Dance"-Profitänzer Zsolt Sándor Cseke hat in der RTL-Serie "Alles was zählt" sein Schauspieldebüt gegeben. So lief sein Auftritt im Steinkamp-Zentrum.

Die neue "Let's Dance"-Staffel ist seit rund zwei Wochen in vollem Gange. Einer der Profitänzer hat zwischenzeitlich noch einen Ausflug in die Schauspielerei gewagt. Zsolt Sándor Cseke (36), der dieses Jahr "Bibi Blocksberg"-Schauspielerin Lina Larissa Strahl (26) das Tanzen beibringt, ist in der RTL-Serie "Alles was zählt" kurzzeitig in eine Gastrolle geschlüpft. Nun gibt der Sender RTL Einblicke in sein Schauspieldebüt.

Cseke spielt bei "AWZ" mehr oder weniger sich selbst. Als Tanzlehrer läuft er durch die heiligen Hallen des Sport- und Wellness-Zentrum der Steinkamps. Dort hat er Probleme mit einem seiner Tanzschuhe. Ein Absatz ist dem Tänzer abgebrochen, wodurch sein Einsatz dort auf der Kippe steht. Als Henning (Stefan Bockelmann, 47) von Csekes Schuh-Krise mitbekommt, bietet er ihm spontane Hilfe an.

Für Zsolt Sándor Cseke ist das der erste Auftritt als Schauspieler. Hauptberuflich arbeitet er als Profitänzer, seit 2022 ist er bei "Let's Dance" dabei, wo er bislang mit Moderatorin Janin Ullmann (42) und Influencerin Julia Beautx (24) getanzt hat.

"AWZ"-Folge mit Zsolt Sándor Cseke läuft noch im März

Die ganze Folge mit Zsolt Sándor Cseke ist am Montag, dem 11. März, ab 19:05 Uhr bei RTL (oder auf RTL+) zu sehen. "Alles was zählt" läuft von montags bis freitags täglich ab 19:05 Uhr. Mit "Let's Dance" geht es am Freitag ab 20:15 Uhr live mit der nächsten Show weiter.