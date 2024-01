Stars Let‘s Dance: Dann beginnt die neue Staffel

Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse, Joachim Llambi - "Let's Dance" - 01.04.2016 Köln - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2024, 18:00 Uhr

Die neue Staffel von ‚Let’s Dance‘ wird wohl Ende Februar beginnen.

Die beliebte RTL-Tanzshow geht dieses Jahr schon in die 17. Runde. Die neue Staffel hat bereits die Promi-Besetzung bekannt gegeben und jetzt soll auch der Starttermin feststehen.

2024 tanzen erneut 14 Prominente um den Titel „Dancing-Star“. Dieses Mal sind Content-Creatorin Ann-Kathrin Bendixen, Choreograph Detlef Soost, Model und Sängerin Eva Padberg, Sänger Gabriel Kelly, Sportjournalistin Jana Wosnitza, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Sängerin Lulu, Comedienne Maria Clara Groppler, Schauspieler und Sänger Mark Keller, Ninja Warrior-Teilnehmer Simon Brunner, Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Food Creator Stefano Zarrella, ‚Höhle der Löwen‘-Investor Tillman Schulz und Comedian Tony Bauer dabei.

Es wird vermutet, dass die Promis ab dem 23. Februar tanzen werden, denn ‚Let’s Dance‘ startete auch in den letzten Jahren schon recht früh im Jahr, letztes Mal am 17. Februar. Da aktuell auf RTL noch das ‚Dschungelcamp‘ läuft, das danach von ‚Lego Masters Allstars‘ abgelöst wird, das bis zum 16. Februar gehen wird, liegt die Vermutung nahe, dass die Tanzshow in der Woche danach beginnen wird. Das wäre dann Freitag, der 23. Februar, ab 20:15 Uhr auf RTL. In der Jury werden wie immer Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González sitzen. Welche Profitänzer dabei sind, ist noch nicht bekannt. Was allerdings feststeht: Christina Hänni, ehemals Luft, Renata Lusin und Isabel Edvardsson werden dieses Jahr ausfallen, weil sie alle drei schwanger sind.