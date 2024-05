Noch sechs Stars im Rennen „Let’s Dance“: Die Tanzduelle stehen an

Sechs Paare sind bei "Let's Dance" noch im Rennen. (eyn/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 15:36 Uhr

Am morgigen Freitag müssen sich die verbliebenen sechs Tanzpaare bei "Let's Dance" in Tanzduellen messen. Dabei gibt es Tänze zu sehen, die nicht zum traditionellen Standard- und Latein-Programm gehören.

Am Freitag (3. Mai) weht bei "Let's Dance" ein anderer Wind übers Parkett. Nach ihren Solo-Performances müssen die sechs verbliebenden Tanzpaare in Duellen gegeneinander antreten. Gabriel Kelly und Malika Dzumaev tanzen gegen Tony Bauer und Anastasia Stan, Lulu Lewe und Massimo Sinató duellieren sich mit Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov und Detlef Soost und Ekaterina Leonova wollen Mark Keller mit Kathrin Menzinger schlagen. Das gab die Show auf ihrem Instagram-Account bekannt.

Bei den Duellen gibt es Tänze zu sehen, die nicht zum standardmäßigen Repertoire der Sendung gehören. Soost und Keller werden einen Flamenco zu "Todos Olé" aufs Parkett bringen. Der Tanz war bisher acht Mal bei "Let's Dance" zu sehen, zuletzt allerdings schon 2014. Bollywood, gezeigt von Wosnitza und Lewe zu "Morni Banke", schaffte es bisher fünf Mal in die Sendung. Kelly und Bauer liefern sogar eine echte Premiere: Sie tanzen einen Boogie Woogie zu "Rock Around The Clock". Dieser Tanzstil war noch nie zuvor bei "Let's Dance" zu sehen.

"Magic Moments" versprechen große Emotionen

Neben den Duellen darf man sich bei der kommenden Show noch auf die ganz großen Emotionen freuen. Unter dem Motto "Magic Moments" bringen die Prominenten zusammen mit ihren Profitänzern ihre emotionalsten Erlebnisse auf die Bühne. Mit ihren persönlichen Geschichten in Tanzform wollen sie es in die zehnte Entscheidungsshow schaffen.

