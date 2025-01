Patrick Linke feiert TV-Auftritt „Let’s Dance“-Kultstimme wechselt für „Alles was zählt“ vor die Kamera

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) in "Alles was zählt" mit Barkeeper Felix, der von "Let's Dance"-Stimme Patrick Linke gespielt wird. (hub/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 12:26 Uhr

Die Stimme von Patrick Linke kennen viele TV-Zuschauer, sein Gesicht gibt es nun erstmals in einer Serie zu sehen: Sprecher Patrick Linke feiert einen TV-Auftritt. Diese Rolle übernimmt er in "Alles was zählt".

Patrick Linke (54) feiert einen TV-Auftritt in der RTL-Serie "Alles was zählt" – und wagt damit den Schritt vor die Kamera. Bekannt ist bisher vor allem Linkes Stimme. Unter anderem bei "Let's Dance", zahlreichen Werbekampagnen und Synchronrollen ist diese zu hören. Seit etwa 25 Jahren ist Linke bereits als Sprecher tätig.

Im Februar wird er nun das neue Gesicht bei "Alles was zählt". Er übernimmt laut RTL die Rolle des Felix, Barkeeper und Freund von Ingo Zadek (André Dietz) im Mallorca-Special der Serie. Das wird ab dem 17. Februar in der "AWZ"-Eventwoche ausgestrahlt.

Das ist die Rolle von Patrick Linke in "AWZ"

Zu seinem Wechsel vor die Kamera sagt Patrick Linke dem Sender: "Ich hatte letztes Jahr den Wunsch, aus dem Off ins On zu gehen, mal wieder etwas zu wagen." Er sei froh, dass er diese Möglichkeit bekommen habe.

Man könne sich nicht verstecken "oder nur auf seiner Stimme ausruhen", fügt er über seinen Rollenwechsel hinzu. "Es braucht mehr – Empathie, Leidenschaft und den großen Willen, sich komplett einzubringen." Außerdem verrät er dem Sender zufolge über seinen TV-Auftritt schmunzelnd: "Spoiler: Ich habe in meiner Rolle keinen einzigen Cocktail gemixt oder serviert! Es wurde viel Bier verschüttet und viel Wein getrunken." Und auch abseits des Sets muss sich der Sprecher nun auf eine Veränderung einstellen: "Ich habe einen Traumberuf – alle kennen meine Stimme, aber niemand mein Gesicht. An der Käsetheke bleibe ich unerkannt. Das wird sich jetzt vielleicht ändern."

Das passiert in der Eventwoche

In der "Alles was zählt"-Eventwoche (17. bis 21. Februar ab Folge 4.637 und bereits je 7 Tage vorher auf RTL+) stehen Simone (Tatjana Clasing) und Richard Steinkamp (Silvan-Pierre Leirich) nach dem Verlust ihrer Eishalle mit ihrer Firma am Abgrund. Weiter verrät der Sender vorab: Tochter Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) stürzt nach ihrer Flucht nach Mallorca in ein tiefes emotionales Loch.