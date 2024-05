Lulu kehrt für ihn zurück „Let’s Dance“: Mark Keller scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus

Mark Keller und Kathrin Menzinger in der "Let's Dance"-Ausgabe vom vergangenen Freitag. (wue/spot)

SpotOn News | 07.05.2024, 19:34 Uhr

Nachdem kürzlich schon Tony Bauer aus gesundheitlichen Gründen "Let's Dance" verlassen musste, verabschiedet sich nun auch Mark Keller. Ersatz ist mit der zuvor ausgeschiedenen Sängerin Lulu bereits gefunden.

Die anstrengenden Proben und Auftritte haben schon kürzlich für ein unerwartetes Aus von Tony Bauer (28) bei "Let's Dance" gesorgt. Nach dem Komiker verlässt nun auch Mark Keller (59) die RTL-Tanzshow (ebenfalls via RTL+) überraschend.

"Mark muss leider aus gesundheitlichen Gründen bei 'Let's Dance' aussteigen", teilt der Sender unter anderem auf Instagram mit. In einem dazugehörigen Video erklärt Keller, wie es dazu gekommen ist. "Ich habe mich leider an der Achillessehne verletzt", erzählt der Schauspieler. Gestern habe sich nun herausgestellt, dass diese "leicht angerissen" sei. "Und leider musste ich jetzt den Stecker ziehen."

Seine Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (35) merkt an: "Die Gefahr, dass sie reißt, ist einfach da und das ist natürlich ein viel zu großes Risiko. Es tut uns von Herzen leid, wir haben so, so, so gerne miteinander und für euch getanzt."

Lulu kehrt auf das TV-Parkett zurück

Wie in der Show in derartigen Fällen üblich, kehrt auch diesmal das zuletzt ausgeschiedene Tanzpaar zurück. Die am letzten Freitag unterlegene Sängerin Lulu (32) bekommt mit Massimo Sinató (43) also eine zweite Chance – so wie zuvor auch schon die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24), die nach dem Aus von Tony Bauer zurückgekehrt war und tatsächlich in der vergangenen Woche mit Valentin Lusin (37) eine Runde weiterkam.

Bauer leidet am sogenannten Kurzdarmsyndrom. In seiner Kindheit wurde ihm der Dünndarm entfernt, weshalb er über ein Implantat mit Astronautennahrung ernährt wird. In der letzten Ausgabe tanzte er noch seinen "Magic Moment", dann war aber Schluss, denn er müsse die Belastung durch das anstrengende Tanztraining herunterfahren, da dieses zu viel Energie benötige. Er hätte sogar auf der Intensivstation landen können, wenn er weiter getanzt hätte, erzählte Bauer.

In der zehnten Show der aktuellen Staffel steht am 10. Mai ab 20:15 Uhr bei "Let's Dance" eine spezielle Musical-Ausgabe an.