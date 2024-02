Neue Staffel startet am 23. Februar „Let’s Dance“: Mark Kellers Söhne dürfen nicht im Publikum sitzen

Mark Keller tritt in diesem Jahr bei "Let's Dance" auf. Wie wird er sich schlagen? (nah/spot)

SpotOn News | 18.02.2024, 22:46 Uhr

"Bergdoktor"-Star Mark Keller fordert seine Söhne auf, nicht bei "Let's Dance" im Publikum zu sitzen. Der 58-jährige Schauspieler, der in der kommenden Staffel der Tanzshow antreten wird, fürchtet sonst deren harte Kritik.

Mark Kellers (58) Söhne sollen nicht bei seinen Auftritten in der TV-Show "Let's Dance" zuschauen. Der "Bergdoktor"-Star macht dieses Jahr bei der Promi-Tanzshow mit. Im Interview mit RTL verrät er, dass es ihm lieber wäre, wenn seine Söhne Aaron (31) und Joshua Keller (28) nicht dabei sind. Deswegen sagte er zu den beiden Schauspielern: "Jungs, ihr kommt nicht!"

"Bergdoktor"-Star hat Angst, seine Choreografie zu vergessen

"Wenn sie im Publikum sitzen, dann nur außer Sichtweite", erklärt der Schauspieler mit Blick auf die erste Tanzshow am kommenden Freitag. Der Grund: "Meine Söhne schimpfen dann immer, weil ich mich vertue. Joshua ist Profi." Außerdem hätte der 58-Jährige "Hüftprobleme, was die Bewegung anbelangt."

Auch wenn er die Kritik seiner Söhne nicht verträgt, sei der TV-Star sonst durchaus in der Lage, Verbesserungsvorschläge anzunehmen: "Wenn mir einer konstruktive Kritik sagt, dann bin ich absolut kritikfähig." Doch wenn er seine "Jungs nur anschaue, war's das, dann kann ich die Choreografie vergessen", erklärt Keller.

Ab 23. Februar gehen 14 Kandidaten und Kandidatinnen in den Kampf um den Titel "Dancing Star 2024". Dann wird Keller sein Talent unter Beweis stellen. Mit dabei sind in der 17. Staffel unter anderem auch Model Eva Padberg (44), Sänger Gabriel Kelly (22), Tänzer und Choreograf Detlef "D!" Soost (53) und Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28). Ob Kellers Söhne im Publikum sitzen werden, zeigt sich am Freitag ab 20:15 Uhr auf RTL oder RTL+.