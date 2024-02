Es kann nicht mehr lange dauern „Let’s Dance“: Renata und Valentin Lusin verraten ihren Babyplan

Renata und Valentin Lusin freuen sich auf das erste gemeinsame Kind. (ili/spot)

SpotOn News | 24.02.2024, 12:28 Uhr

Das Baby von Renata und Valentin Lusin wird im Laufe der aktuellen "Let's Dance"-Staffel zur Welt kommen. Doch was passiert, wenn die Geburt beginnt? Das ist der Babyplan.

Während der Kennlernshow am Freitag (23.2., 20:15 Uhr, RTL) saß die hochschwangere Profitänzerin Renata Lusin (36) im Publikum und feuerte unter anderem ihren Mann, Profitänzer und Vorjahressieger Valentin Lusin (36), an. Am Schluss der Sendung war klar, er wird in diesem Jahr mit Motorrad-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24, "Affe auf Bike") das Tanzbein schwingen.

Was passiert denn, wenn der Anruf kommt?

Ob dabei wieder die Siegestrophäe winkt, steht noch in den Sternen. Klar ist dagegen, dass das erste gemeinsame Kind der Lusins im Laufe dieser Ausgabe der beliebten Tanzshow zur Welt kommen wird. Auf die After-Show-Frage von Frauke Ludowig (60) – "Was passiert denn, wenn du jetzt freitagmorgens den Anruf bekommst?" – zeigen sich die werdenden Eltern gut vorbereitet. "Die beiden trainieren in Köln. Das ist superpraktisch", weil es nicht so weit vom Zuhause in Düsseldorf entfernt ist.

"Natürlich muss er immer erreichbar sein. Wir haben abgemacht, dass er bei der Geburt auf jeden Fall dabei ist. Ich möchte trotzdem, dass er tanzt, dass er seiner Leidenschaft nachgeht", sagt Renata Lusin außerdem im Gespräch mit dem Sender. Vom noch ungeborenen Töchterchen schwärmt der werdende Vater indes: "Es wird auf jeden Fall ein 'Let's Dance'-Baby. Ich freue mich auf eine sehr spannende Zeit bei 'Let's Dance', aber auch auf die wunderschöne Zeit dann zusammen…"

Das sind die Tanzpaare bei "Lets Dance" 2024

Neben Lusin und Bendixen stellen sich auch diese Promi-Profi-Tanzpaare der Herausforderung: Choreograf Detlef "D!" Soost (53) tanzt mit der dreimaligen "Let's Dance"-Gewinnerin Ekaterina Leonova (36). "Der Bergdoktor"-Star Mark Keller (58) ist der älteste Promi in der Runde. Er wird mit der zweimaligen Show-Gewinnerin Kathrin Menzinger (35) tanzen. Der Jüngste im Bunde, Sänger Gabriel Kelly (22), wurde Malika Dzumaev (32) zugeteilt. Dank eines Direkt-Tickets sind die beiden in der ersten regulären Folge safe.

Sängerin Lulu Lewe (31) geht mit dem zweimaligen "Let's Dance"-Sieger Massimo Sinató (43) ins Rennen. Sportjournalistin Jana Wosnitza (30) hat Vadim Garbuzov (36) an ihrer Seite. Nachrücker und Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) trainiert mit Marta Arndt (34). Model Eva Padberg (44), die älteste Frau in der Runde, wird mit "Let's Dance"-Rückkehrer Paul Lorenz (36) übers Parkett wirbeln.

Food-Blogger Stefano Zarrellas (33) Tanzprofi ist Mariia Maksina (27). Patricija Ionel (28) wird "Die Höhle der Löwen"-Investor Tillman Schulz (34) trainieren. Fitness-Influencerin Sophia Thiel (28) hat mit Alexandru Ionel (29) das Vergnügen. "Bibi und Tina"-Darstellerin Lina Larissa Strahl (26) wird von Zsolt Sándor Cseke (36) gecoacht. Comedienne Maria Clara Groppler (24) versucht ihr Glück mit Show-Newcomer Mikael Tatarkin (27). Und Comedian Tony Bauer (28) wird mit der zweiten Show-Newcomerin, Anastasia Stan (26), performen.