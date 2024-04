Schwanger mit dem ersten Kind „Let’s Dance“-Star Christina Hänni hat große Angst vor der Geburt

Die schwangere Christina Hänni macht sich vor der Geburt viele Gedanken. (ae/spot)

SpotOn News | 07.04.2024, 09:45 Uhr

Die Geburt ihres ersten Kindes rückt für Profitänzerin Christina Hänni näher. Und damit wächst auch die Aufregung, wie das Ganze ablaufen wird. "Ich habe definitiv Ängste", hat die Frau des Schweizer Sängers Luca Hänni in einem Interview verraten.

Die schwangere Profitänzerin Christina Hänni (34) freut sich zusammen mit ihrem Mann, dem Sänger Luca Hänni (29), auf das erste Kind. Doch entspannen kann sie sich in der Schwangerschaft nicht so ganz – denn die bevorstehende Geburt bereitet ihr Sorgen. "Da hab ich große Angst vor, muss ich einfach sagen", enthüllte sie in einem RTL-Interview. Sie glaube, dass es vielen Frauen so gehe, aber nur wenige darüber sprechen.

"Ich weiß nicht, wie es sein wird"

"Die Geburt ist für mich so ein Ding", erzählte sie an der Seite ihres Mannes weiter. Denn das sei eine "nicht planbare Konstante", die wie eine "Deadline" unausweichlich auf sie zusteuere. Während sicher ist, dass es irgendwann so weit sein wird, ist der Verlauf das große Fragezeichen: "Ich weiß nicht, wie es sein wird." Und deshalb habe sie davor "richtig Schiss".

Luca Hänni ist da schon etwas entspannter und freut sich vor allem darauf, sein Kind endlich in den Armen halten zu können. Dennoch hat er natürlich Verständnis für seine Ehefrau: "Für dich ist das eine Tortur, für die Frau, ganz klar. Für uns ist das irgendwie einfacher." Er ist sich jedoch sicher: "Du wirst das toll machen." Er glaube auch, dass die Geburt in den Frauen irgendetwas auslöse, dass sie das Prozedere meistern. "Sonst würde ja niemand ein zweites Kind bekommen." Seine Gattin sorgt sich trotzdem davor, dass sie das Ganze "hinter sich bringen muss".

Bei "Let's Dance" lernten sie sich kennen

Luca Hänni und seine "Let's Dance"-Partnerin lernten sich 2020 in der 13. Staffel der RTL-Tanzshow kennen. Wenige Monate nach dem Finale gaben sie bekannt, offiziell ein Paar zu sein. In der Schweizer Heimat des "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinners von 2012 kauften sich die beiden anschließend ein Haus und zogen zusammen. Im Januar des vergangenen Jahres verlobten sich Hänni und Luft, im Sommer 2023 folgte die Hochzeit. Kurz vor Weihnachten 2023 gab das Paar die Schwangerschaft bekannt.