Tänzerin klärt auf „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leonova: Das ist ihr Beziehungsstatus

"Let's Dance"-Star "Ekat" hat Spaß - in der Show und abseits des Tanzparketts. (ili/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 12:12 Uhr

Um kaum einen "Let's Dance"-Star ranken sich so viele Liebesgerüchte wie um Ekaterina Leonova, genannt "Ekat". Ihren aktuellen Beziehungsstatus hat sie nun öffentlich bestätigt.

Eigentlich hält "Let's Dance"-Star Ekaterina "Ekat" Leonova (36) ihr Privatleben geheim – und inspiriert vielleicht genau damit regelmäßig zu den wildesten Gerüchten. Ausnahmsweise spricht sie in einer Instagram-Fragerunde nun Klartext, als eine Followerin oder ein Follower wissen möchte, ob sie "eigentlich vergeben" sei, beziehungsweise, ob sie einen Partner an ihrer Seite habe.

"Wenn ich einen Freund habe, dann genieße ich die freien Tage mit ihm", schreibt sie zu einem Foto, das sie in der Türkei auf einem Handtuch liegend zeigt. "Und wie man sieht … ja, ich sehe auch keinen", fügt sie mit einem Tränen-Lach-Smiley hinzu.

"Ekat" hat Spaß mit dem Zimmernachbarn

Spaß hat Profitänzerin selbstverständlich trotzdem, aktuell vor allem mit ihrem Hotelzimmernachbarn "Rafa", wie sie in witzigen Clips auf ihrem Account zeigt. Das jüngste Video ist von Mittwochabend. "Wenn alle schlafen gehen, kommt unsere Zeit", schreibt Leonova dazu. Zu sehen ist ein erotischer Walk der gebürtigen Russin bis in den Speisesaal des türkischen Luxusresorts, in dem sie sich derzeit befindet. Dass sie am Schluss fast in den Pool fällt, amüsiert Ekat und Rafa (hinter der Kamera) königlich.

Leonova und ihr Tanz-Promi Detlef D! Soost (53) haben gerade mehr oder weniger trainingsfrei. Doch zwei Tage mussten sie noch absolvieren und so reiste Ekat mit ihm und seiner Familie mit. Denn Soost und seine Frau, Kate Hall (40), geben in der Türkei einen Fitnesskurs.

Nächste "Let's Dance"-Liveshow kommende Woche

An Karfreitag (29. März) zeigt RTL auf dem "Let's Dance"-Sendeplatz ab 20:15 Uhr ein Best-of "Let's Dance – Die Magic Moments der Profis". Die nächste reguläre Tanzshow, bei der sich dann auch Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost wieder beweisen müssen, steht am 5. April um 20:15 Uhr live bei RTL oder auf dem hauseigenen Streamingdienst RTL+ auf dem Programm.