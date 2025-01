Sie kann die Zeit nicht anhalten „Let’s Dance“-Star Isabel Edvardsson: Darum setzt sie in der Show aus

Seit der ersten Staffel von "Let's Dance" gehört Tanzstar Isabel Edvardsson fest zur Show. In den neuen Folgen wird sie aber nicht zum Cast gehören. Das ist der Grund.

Schon in der ersten Staffel von "Let's Dance" war Profitänzerin Isabel Edvardsson (42) einst zu sehen. Seither war sie – mit wenigen Ausnahmen – fast immer dabei. Wenn die 18. Staffel der beliebten RTL-Show bald startet, wird Edvardsson pausieren. Auf Instagram erklärt sie den Grund dafür.

"Let's Dance" ist ihre Leidenschaft, aber…

Edvardsson macht in ihrem Beitrag direkt in der ersten Zeile klar: "'Let´s Dance'… Ich mache eine Pause." Ohne Umschweife erklärt sie auch den Grund für diese Entscheidung: die Familie. "Es gibt Meilensteine im Leben, die riesengroß sind", schreibt die Tänzerin. Der dritte Sohn von ihr und ihrem Ehemann, Marcus Weiß (50), sei nicht "auf dem Plan" gestanden. Es sei eher ein "Was ist, wenn es noch mal klappen würde?" gewesen, erklärt sie. "Und dann kamst du, du kleiner süßer Engel!"

Die Show sei zwar "ein Herzensprojekt und meine Leidenschaft", jedoch mache sie "in dieser Staffel eine Pause als Profitänzerin im Cast". Denn: "Es ist das letzte Mal in meinem Leben, wo ich ein kleines Baby habe… Diese kostbaren Momente wie zum Beispiel ganz bald die ersten kleinen Schritte, das kommt nie wieder zurück. So klein und süß wie er gerade ist, mein Herz schmilzt. Die Gedanken, diese Momente gegebenenfalls nicht ganz zu 100% erleben zu können, haben mich dazu gebracht, gerade auch weil die Bindungszeit aktuell so wichtig ist." Zwar "rocke" ihr Mann "sonst immer alles", aber mit drei kleinen Kindern sei das nicht einfach. Das Paar habe keine Nannys und vor Ort auch keine Großeltern.

Eine Tanzpause könne Edvardsson einlegen, "aber es ist nicht machbar, die Zeit, wo er noch so klein ist, anzuhalten". Künftig wolle sie aber natürlich wieder tanzen. Und auch die "Let's Dance"-Fans müssen voraussichtlich nicht komplett auf die 42-Jährige verzichten. "Natürlich werde ich diese Staffel öfter nach Köln fahren, ob für Drehs und Treffen mit Kollegen und Freunden", kündigt sie an.

Im April 2024 hatte die gebürtige Schwedin mitgeteilt, dass sie zum dritten Mal Mutter geworden ist. Mit ihrem Ehemann Marcus Weiß, der ebenfalls Profitänzer ist, ist Isabel Edvardsson seit 2015 verheiratet. Der erste Sohn des Paares kam im September 2017 zur Welt. Die Geburt ihres zweiten Sohnes verkündete sie im April 2021.

Die Promis der neuen "Let's Dance"-Staffel

Mit den neuen Folgen von "Let's Dance" geht es am 21. Februar ab 20:15 Uhr los, wie RTL angekündigt hat. Dann steht zunächst die bekannte "Kennenlernshow" an, bei der die Profis auf die teilnehmenden Promis treffen. In diesem Jahr schwingen die Schauspielstars Simone Thomalla (59) und Christine Neubauer (62), Sängerin Jeanette Biedermann (44), Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37) und Musiker Ben Zucker (41) das Tanzbein. Weitere Promis sind Reality-Star Leyla Lahouar (28), Stuntfrau Marie Mouroum (32), Paralympics-Schwimmer Taliso Engel (22), Comedian Osan Yaran (38), Entertainer Marc Eggers (38), TV-Koch Roland Trettl (53), Model Diego Pooth (21), YouTuberin "Selfiesandra" (25) und Influencerin Paola Maria (31).