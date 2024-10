Stars Lewis Hamilton: Auch seine Hunde leben vegan

Lewis Hamilton And Roscoe - F1 Grand Prix - Silverstone - July 5th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 11:48 Uhr

Der Hund von Lewis Hamilton hat sich verändert, seit er auf eine vegane Ernährung umgestellt wurde.

Der 39-jährige Formel-1-Champion kümmert sich schon mehr als ein Jahrzehnt um seine 12-jährige Bulldogge Roscoe, aber jetzt hat er verraten, dass er seine Verwöhnung intensiviert hat, indem er das Hündchen zum Wohle seiner Gesundheit mit ultra-kontrollierten Mahlzeiten füttert.

Lewis erzählte ‚People‘ von der Veränderung, die er beobachtet habe, seit er Fleisch aus der Ernährung seines Hundes gestrichen hat: „Roscoe ist fast ein ganz anderer Hund als damals, als ich ihn bekam. Ich bin immer auf der Suche nach Möglichkeiten, mich um seine Gesundheit zu kümmern und seine Lebensqualität zu verbessern, und seine Ernährung ist nur ein Teil davon – aber er hat so viel mehr Energie und kämpft nicht mehr so sehr mit den gesundheitlichen Problemen, die er vorher hatte.“ Lewis ist ein solcher Fan von der Idee, dass Hunde vegan werden, dass er ein Investor in das pflanzliche Hundefutter Bramble geworden ist. Der Hundefanatiker fuhr fort: „Ich hatte Roscoe schon lange bei mir, und in den ersten acht Jahren ernährte er sich normal für Hunde, die Fleisch erhielten. Er hatte immer gesundheitliche Probleme und hatte Probleme mit Dingen wie seiner Atmung und seinem Gehen. Ich wollte sehen, ob ich irgendetwas tun kann, um ihm zu helfen, also habe ich nach Dingen gesucht, die seine Gesundheit verbessern könnten. Ich habe gesehen, dass eine pflanzliche Ernährung hilfreich sein kann, solange man sicherstellt, dass der Hund alle seine Nährstoffbedürfnisse erfüllt, also beschloss ich, es auszuprobieren. Sogar sein Fell ist weicher, was erstaunlich ist, weil er es liebt, gestreichelt zu werden.“

Lewis fügte hinzu, dass die Ernährung auf pflanzlicher Basis auch Wunder für seinen Körper und seine Gesundheit bewirkt habe: „Ich dachte über meine Gesundheit und Fitness nach und darüber, welche Änderungen ich vornehmen könnte, um mich gut zu fühlen, und je mehr ich anfing, mich mit pflanzlicher Ernährung zu beschäftigen, desto mehr wurde mir klar, dass dies etwas war, das etwas bewirken könnte. Es fühlte sich einfach so an, als ob es ethisch, wissenschaftlich und sogar basierend auf den Arten von Lebensmitteln, die ich gerne esse, etwas war, das für mich Sinn machte. Ich glaube, es gab damals ein Missverständnis darüber, wie es funktionieren würde und ob ich als Sportler genug Protein bekommen könnte. Aber es war kein Problem, andere proteinreiche Lebensmittel in meine Ernährung aufzunehmen. Jeder Mensch ist anders, daher würde ich niemals jemandem sagen, dass er sich pflanzlich ernähren soll, aber alle, die sich einfach nur ein bisschen besser fühlen oder ihre Leistung bringen wollen, ermutige ich.“