Musik Liam Gallagher über eine mögliche Oasis-Reunion

Liam Gallagher - Syd For Solen 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 18:00 Uhr

Liam Gallagher hat seinem ehemaligen Oasis-Bandkollegen Andy Bell erzählt, er solle „den Leuten keine Hoffnungen“ über eine Oasis-Reunion machen.

Der ehemalige Frontmann der legendären Britpop-Musikgruppe hatte im Laufe der Jahre seinen entfremdeten Bruder, den Ex-Gitarristen Noel Gallagher, ohne Erfolg angefleht, die Vergangenheit hinter ihnen zu lassen und eine Reunion der ‚Wonderwall‘-Musiker zu starten.

Der ‚Ride‘-Star Andy war bis zum Band-Aus im Jahr 2009 Bassist der Band und trotz des Streits hinter der Bühne zwischen den verfeindeten Geschwistern bei ihrer letzten Show deutete Bell jetzt an, dass es immer noch möglich sei, dass sich die Musiker wiedervereinigen könnten. Liam sagte jedoch zu Andy, dass dies nicht passieren werde und alle im Interesse ihrer „geistigen Gesundheit“ „es hinter sich lassen“ sollten. In einem Interview mit Virgin Radio verriet Andy über die Möglichkeit, dass die ‚Some Might Say‘-Künstler wieder zusammenkommen könnten: „Ja, das werden sie wahrscheinlich. Ich denke ja, sie werden das wahrscheinlich tun. Ich glaube nicht, dass es im Moment wahrscheinlich aussieht, aber das Leben ist lang, nicht wahr?“ Der Musiker verglich die Fehde zwischen Noel und Liam mit der der Stone Roses und fügte hinzu: „Sie kamen überhaupt nicht miteinander klar und es gab viel böses Blut in der Presse und so weiter mit den Roses, und dann hörte man plötzlich wieder etwas von Auftritten. Ich denke, so etwas könnten wir uns auch für Oasis vorstellen.“