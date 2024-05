Film Liam Neeson: Er spielt im Actionthriller ‚Hotel Tehran‘ mit

Liam Neeson - September 2022 - Avalon - San Sebastian International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler hat sich der Besetzung des Films angeschlossen.

Liam Neeson hat sich der Besetzung von ‚Hotel Tehran‘ angeschlossen.

Der 71-jährige Schauspieler wird gemeinsam mit Zachary Levi in dem kommenden Actionthriller auftreten, der von Guy Moshe geschrieben und inszeniert wird.

Die Produktion des neuen Films soll noch in diesem Sommer starten, wobei Rocket Science, Oakhurst Entertainment, Astral Future und Dreamtime Films für den weltweiten Vertrieb bei den Filmfestspielen von Cannes verantwortlich sind. Moshe verriet in einem Statement: „Ich freue mich sehr darüber, Liam Neeson im Hotel Tehran begrüßen zu dürfen. Er ist ein wahrer Schauspieler und eine Ikone unserer Branche. Die Figur, die er spielt, Larry, ist komplex, respektlos und von echten Menschen inspiriert. Ich weiß, dass seine Fans weltweit es genießen werden, ihn in dieser besonderen Rolle zu sehen, und ich kann es kaum erwarten, dabei zu sein und sie einzufangen.“ Moshe schrieb das Drehbuch zusammen mit Mark Bacci, das auf einer Originalidee des ehemaligen CIA-Offiziers Bazzel Baz beruht. Er produziert den Film zusammen mit Matthew G. Zamias, Marina Grasic und Wendy Sweetmore, wobei Levi die Rolle des Tucker spielt, dem Anführer einer Einheit aus in Ungnade gefallenen ehemaligen CIA-Agenten, deren Aufgabe es ist, in die iranische Hauptstadt Teheran einzudringen.