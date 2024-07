Stars Rita Ora: Hochzeit noch immer unwirklich

Rita Ora - Rita Ora x Primark at the Ambika P3 in Marylebone, London on 15 September 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.07.2024, 08:00 Uhr

Rita Ora glaubt nicht, dass sie sich „jemals daran gewöhnen“ wird, mit Taika Waititi verheiratet zu sein.

Die ‘Hot Right Now’-Hitmacherin heiratete den 48-jährigen Regisseur im August 2022 und freut sich sehr auf ihre Zukunftspläne mit dem ‚Jojo Rabbit’-Filmemacher, sowohl persönlich als auch beruflich. In der Apple Music 1-Sendung ‚The Rebecca Judd Show‘ sagte sie: „Sie hat einen Ring drangehängt. Er hat einen Ring drangehängt. Nun, ich meine, ich habe ihn gezwungen, einen Ring anzulegen. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals daran gewöhnen werde. Aber es ist gut so, denn er ist mein Mann. Wir kreieren zusammen, wir inspirieren uns gegenseitig, wir haben viele Pläne, so viele Projekte zusammen zu machen, von denen ich glaube, dass die Leute wirklich überrascht sein werden.“

Die 33-Jährige arbeitet an neuer Musik und hofft, dass sie die Leute dazu bringt, sich „unwohl“ zu fühlen. „Das ist eigentlich die einzige Art von Rita-ähnlichem Sound, den man bei diesem Projekt hören wird. Ich arbeite mit einigen wirklich interessanten Leuten zusammen. Ich möchte es noch nicht verraten, weil ich das Gefühl habe, dass es eine Überraschung sein soll, die ganz anders ist, als die Leute es von mir erwarten würden. Meine ganze Vision ist es, die Leute dazu zu bringen, sich ein bisschen unwohl zu fühlen.“ Auch in Sachen Film gibt es neue Projekte. Ora freut sich nun auf eine wirklich andere“ Rolle, die sie in der Pipeline hat. „Dieser Film, den ich gerade drehe, ist ziemlich großartig. Ich kann es nicht wirklich erklären. Er wurde zwar noch nicht angekündigt, aber es ist eine tolle Rolle. Es fühlt sich für mich wirklich anders an. Ich stehe auf diese ganze Action, Liam Neeson, weibliche Vibes. Aber ich liebe es, Dinge zu tun, die die Leute wieder überraschen werden”, so Ora.