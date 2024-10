Stars Liam Payne: Das postete der One Direction-Star vor seinem Tod

Liam Payne - Famous - MTV VMA - New York - August 2018 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2024, 09:01 Uhr

Vor seinem tragischen Tod meldete sich der Sänger bei seinen Snapchat-Followern.

Liam Payne postete noch Stunden vor seinem Sturz in den Tod auf sozialen Medien.

Der Popstar starb am Mittwoch (16. Oktober) im Alter von 31 Jahren, nachdem er in Buenos Aires vom Balkon des CasaSur Palermo Hotels gestürzt war. Noch Stunden vor seinem Tod hatte der Sänger Posts auf Snapchat veröffentlicht.

Dort berichtete er seinen Followern von seinen Plänen für den Tag. „Heute reiten wir. Wir werden ein paar Pferde reiten. Ich denke, ich werde wieder Polo spielen, was mich für etwa sechs Wochen außer Gefecht setzen wird“, erzählte Liam. „Das ist so anstrengend, erstens für meinen Rücken und meinen Nacken, wenn ich den Hammer herumschwinge… oder den Schlägel, wie er heißt, wenn man sich auskennt. Es tut sehr weh, es ist sehr schwer zu machen.“

Einige Tage davor hatte der Brite ein Konzert seines früheren Bandkollegen Niall Horan in Argentinien besucht. Liam feierte als Mitglied von One Direction große Erfolge und startete eine Solokarriere, nachdem die Band 2016 auf unbestimmte Zeit pausierte.

In der Vergangenheit hatte der Musiker allerdings zugegeben, dass er den „Reset-Knopf drücken und eine Pause einlegen“ musste, nachdem er süchtig nach Alkohol wurde. „Es war ein sehr unberechenbares Verhalten meinerseits – ich habe zu viel gefeiert“, gestand er gegenüber BBC. „Es war eine harte Zeit. Meine Familie war sehr besorgt.“ Liam räumte ein, dass er zum Alkohol griff, um „seine Gefühle zu verbergen“.