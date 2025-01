Stars Liam Payne: Medizinische Todesursache bestätigt

Bang Showbiz | 08.01.2025, 17:00 Uhr

Die medizinische Todesursache von Liam Payne nach seinem tragischen Balkonsturz wurde als „Polytrauma“ bestätigt.

Der ehemalige One-Direction-Sänger starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er von einem Balkon im dritten Stock des Casa Sur Hotels in Buenos Aires, Argentinien, gefallen war. Eine britische Untersuchung hat ergeben, dass Payne an einem „Polytrauma“ starb – ein medizinischer Begriff, der verwendet wird, wenn eine Person mehrere traumatische Verletzungen an Körper und Organsystemen erleidet.

Die Anhörung, die laut dem Buckinghamshire Coroner‘s Court am 17. Dezember stattfand, ergab aber, dass es noch „einige Zeit“ dauern könnte, bis geklärt sei, wie und warum Payne von dem Balkon stürzte. Der leitende Gerichtsmediziner Crispin Butler sagte während der Anhörung: „Während in Argentinien noch Untersuchungen zu den Umständen von Liams Tod laufen, über die ich keine rechtliche Zuständigkeit habe, wird erwartet, dass die Beschaffung der relevanten Informationen, insbesondere wie Liam zu Tode kam, durch den formellen Kanal des Foreign, Commonwealth and Development Office einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.“

Die Untersuchung vertagt, bis eine Überprüfung vor der Hauptuntersuchung stattgefunden hat. Berichten zufolge empfindet Paynes Familie „endlich, dass Gerechtigkeit möglich ist“, nachdem fünf Personen im Zusammenhang mit seinem Tod angeklagt wurden. Ein Freund der Familie sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Es war ein sehr schwieriges Weihnachten für sie, aber sie wollen jetzt einfach nur Gerechtigkeit für ihren Sohn. Endlich, nach ein paar schrecklichen Monaten, gibt es das Gefühl, dass dies möglich sein könnte.“

Liams Manager sowie der Manager des Casa Sur Hotels und der Leiter der Rezeption wurden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und könnten im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Gefängnis erhalten. Ein Hotelangestellter und ein örtlicher Kellner wurden wegen Drogenhandels angeklagt und könnten bis zu 15 Jahre Haft bekommen.

Richterin Laura Bruniard erklärte, dass Liam zu Tode stürzte, als er versuchte, über seinen Balkon zu klettern. Sie fügte hinzu, dass er hätte gesichert werden müssen, anstatt in Gefahr gebracht zu werden, indem man ihn in sein Zimmer brachte, nachdem er sich mit Alkohol und „verschiedenen“ anderen Substanzen berauscht hatte. Laut Gerichtsdokumente sagte die Richterin, Liam sei am Tag seines Todes kurz vor 17 Uhr eindeutig „nicht in der Lage gewesen, auf sich selbst aufzupassen“, und habe „offensichtlich im Hotel-Lobbybereich das Bewusstsein verloren“. Der Sänger wurde dann von der Rezeptionistin und zwei weiteren Personen „in sein Zimmer geschleppt“, was der Manager „zumindest durch Unterlassung“ zugelassen habe. Richterin Bruniard fügte hinzu, dass Liams „verändertes“ Bewusstsein und der Zugang zu einem Balkon von seinem Hotelzimmer aus bedeuteten, dass das „Richtige“ gewesen wäre, „ihn an einem sicheren Ort und in Gesellschaft zu lassen, bis ein Arzt eintrifft“.